За ночь над Россией сбили 305 беспилотников
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 305 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Поволжье и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской и Пензенской областях. Также дроны сбивали в Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.