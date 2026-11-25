По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской и Пензенской областях. Также дроны сбивали в Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.