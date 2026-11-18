Набережную на Гребном канале планируют сделать за два года и 3 млрд рублей
ГКУ «Нижегородстройзаказчик» объявил открытый конкурс на берегоукрепление в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде — от участка напротив дома №533 в слободе Подновье до участка напротив дома №321 в слободе Печеры. Начальная стоимость контракта оценена в 3,02 млрд руб.
Из общей суммы 79 млн руб. предусмотрено на подготовку проекта, еще 21 млн руб. — на инженерные изыскания. Подготовить проект с положительным заключением госэкспертизы требуется до конца июля 2027 года, выполнить все работы — к 1 июня 2029 года, ввести объект в эксплуатацию — до конца июля того же года.
По предварительным данным, общая длина берегоукрепления составит 1,63 км, ограждения верхнего яруса — 1,39 км, площадь благоустройства территории — 5,44 га. Проект, в частности, включает велодорожки, девять амфитеатров, шесть смотровых балконов и четыре лестничных схода. Все параметры уточнят при проектировании.
Финансировать стройку будут за счет федерального и областного бюджетов. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее правительство Нижегородской области планировало проводить берегоукрепление по концессии. Стоимость по этой площадке и участку от дома №321 до дома №165 слободы Печеры оценивалась почти в 5 млрд руб.
В районе Гребного квартала началось масштабное жилищное строительство. Два основных проекта реализуют застройщики «Берег» (жилой комплекс GloraX Premium) и Level Group.