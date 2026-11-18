Из общей суммы 79 млн руб. предусмотрено на подготовку проекта, еще 21 млн руб. — на инженерные изыскания. Подготовить проект с положительным заключением госэкспертизы требуется до конца июля 2027 года, выполнить все работы — к 1 июня 2029 года, ввести объект в эксплуатацию — до конца июля того же года.