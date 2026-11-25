Члена правления «Казатомпрома» задержали по делу о коррупции в «Самрук-Казына»
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали члена правления «Казатомпрома» Куаныша Омарбекова и «других лиц». Их подозревают в причастности к коррупционной схеме, созданной, по версии ведомства, в фонде благосостояния «Самрук-Казына» — крупнейшей государственной инвестиционной структуре. Расследование проводится по статье о даче взятки в особо крупном размере.
Господин Омарбеков до вчерашнего дня занимал в компании пост главного директора по производству. Решением совета директоров его полномочия были досрочно прекращены, сообщала пресс-служба «Казатомпрома».
Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» — один из лидеров в мире по производству природного урана. Занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом бериллиевой и танталовой продукции для экспорта. Чистая прибыль по МСФО по итогам шести месяцев 2026 года составила 240,4 млрд тенге (43 млрд руб.). Фонду «Самрук Казына» принадлежит 63% акций компании.
Первыми по этому делу были задержаны председатель госфонда Нурлан Жакупов и глава «Казахстанских железных дорог» (КТЖ) Ербол Отыншиев. Подробности о ходе расследования в отношении руководства «Самрук Казына» власти Казахстана не раскрывают. Президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что это «первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях».
Ранее глава государства и премьер-министр Олжас Бектенов критиковали руководство госфонда и дочерних компаний за срывы сроков реализации некоторых инвестиционных проектов. Прошлогодний аудит выявил финансовые нарушения на 351,8 млн тенге (62 млн руб.), а также указал на неэффективное планирование и использование денег и неэффективную структуру управления: к 2024 году в структуре холдинга насчитывалось 23 бездействующие компании.