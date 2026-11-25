Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» — один из лидеров в мире по производству природного урана. Занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом бериллиевой и танталовой продукции для экспорта. Чистая прибыль по МСФО по итогам шести месяцев 2026 года составила 240,4 млрд тенге (43 млрд руб.). Фонду «Самрук Казына» принадлежит 63% акций компании.