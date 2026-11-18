Евгений Лебедев возглавил Нижегородскую ассоциацию промышленников
Бывший спикер заксобрания Нижегородской области и экс-депутат Госдумы РФ Евгений Лебедев избран председателем Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП). Об этом сообщил сенатор Александр Щелоков.
Евгений Лебедев сменил прежнего председателя НАПП Валерия Цыбанева, который посвятил ассоциации 35 лет.
«Генеральный директор (НАПП — «Ъ-Приволжье») Александр Аносов подтвердил свои полномочия на новый срок», — отметил господин Щелоков.