Дмитрий Кириллов и Наталия Филоненко претендуют в зампреды Нижегородского облсуда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 23 ноября рассмотрит заявления Дмитрия Кириллова и Наталии Филоненко о рекомендации кандидатами на должности заместителей председателя Нижегородского областного суда. Конкурсы на эти должности были объявлены в начале июля.
Судя по данным из открытых источников, 39-летний Дмитрий Кириллов возглавляет сейчас Вязниковский городской суд Владимирской области, Наталия Филоненко в 2023 году была назначена судьей Запорожского областного суда.
Как писал «Ъ-Приволжье», в конце марта ушел в отставку прежний председатель Нижегородского облсуда Вячеслав Поправко.
Перед этим ушли судьи Виктор Фомин и Вячеслав Сапега, претендовавшие на посты заместителей председателя. Позднее их имущество обратили в доход государства по антикоррупционному иску, а самих судей лишили почетной отставки.
В сентябре на должность председателя Нижегородского облсуда была рекомендована зампредседателя Брянского областного суда по административным делам Елена Ендовицкая. Указ о ее назначении президентом пока не подписан. Обязанности председателя временно исполняет заместитель Вячеслав Чигинев. Должность еще одного зама в Нижегородском облсуде занимает Иван Азов.