В правительстве Нижегородской области предложили ограничиться запретом только в Нижнем Новгороде с учетом Кстовского района, который регулярно подвергается атакам, и в Дзержинске — втором по численности населения городе в регионе и крупном промышленном центре (его также атакуют БПЛА). Представитель губернатора в заксобрании Сергей Тарасов сообщил, что кабмин концептуально поддерживает инициативу, при этом областное законодательство позволяет приостановить отдельные положения нормативных актов только на определенный срок или до наступления определенного события. Так как сроки окончания СВО неизвестны, запрет салютов и петард получается бессрочным, уточнил чиновник. Тем не менее, в законодательстве применяется механизм, когда ограничения вводятся на один календарный год, а затем их продлевают, добавил он.