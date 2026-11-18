Тревожная масса
Нижегородские депутаты доработают инициативу о тотальном запрете пиротехники
Комитет заксобрания Нижегородской области одобрил в первом чтении собственный проект закона о тотальном запрете пиротехники до конца СВО. Инициатива появилась после жалоб жителей на салюты и петарды, которые часто воспринимаются как взрывы от налетов. Сейчас салюты разрешены на Новый год и 9 мая, в правительстве предлагают запретить их только в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Нарушителей ждут штрафы, однако продажу пиротехники ограничивать не будут, отметили депутаты и решили доработать законопроект.
Тотальный запрет салютов и пиротехники до конца СВО предложено ввести в Нижегородской области из-за жалоб жителей, которые воспринимают их как атаки беспилотников, рассказал председатель комитета областного заксобрания по ЖКХ Владимир Беспалов 18 ноября. «Все выстрелы салютов и взрывы петард воспринимаются негативно и сеют панику. Жители просят полностью запретить пиротехнику. Есть понимание, что запрет должен быть введен на всей территории Нижегородской области», — сообщил депутат, комментируя инициативу комитета, которую предложено реализовать за счет приостановки нормы закона о тишине. Его отдельное положение разрешает использовать пиротехнику в новогоднюю ночь и вечером 9 мая, сейчас действие этой строки предложено приостановить до конца военной спецоперации на Украине.
Владимир Беспалов выступил за полный запрет пиротехники, однако допустил, что ограничения могут быть введены точечно. «В населенных пунктах, где нет крупных промышленных целей, вроде бы можно использовать пиротехнику. Однако если мы находимся в состоянии СВО, не стоит столь громко проявлять свои эмоции. С другой стороны, зачем лишать людей праздника?» — озадачился глава комитета.
В правительстве Нижегородской области предложили ограничиться запретом только в Нижнем Новгороде с учетом Кстовского района, который регулярно подвергается атакам, и в Дзержинске — втором по численности населения городе в регионе и крупном промышленном центре (его также атакуют БПЛА). Представитель губернатора в заксобрании Сергей Тарасов сообщил, что кабмин концептуально поддерживает инициативу, при этом областное законодательство позволяет приостановить отдельные положения нормативных актов только на определенный срок или до наступления определенного события. Так как сроки окончания СВО неизвестны, запрет салютов и петард получается бессрочным, уточнил чиновник. Тем не менее, в законодательстве применяется механизм, когда ограничения вводятся на один календарный год, а затем их продлевают, добавил он.
Сроки действия запрета начальник государственно-правового управления заксобрания Дмитрий Степанов назвал дискуссионным вопросом. «Есть события, связанные с проведением СВО. Поэтому неопределенный срок, с нашей точки зрения, тоже срок. Однако механизм, который предлагает правительство, — определить конкретную дату и ближе к ней возвращаться к вопросу и оценивать актуальность запрета, а затем продлевать его — также юридически корректный», — заверил Дмитрий Степанов.
Нарушителей запрета предложено штрафовать на 3 — 4 тыс. руб. при первом нарушении и на 5 тыс. руб. — при повторном. Санкция сопоставима с другими нарушениями тишины и уже содержится в нижегородском КоАП, административные протоколы будет составлять полиция. Если нарушать будут дети, которые чаще других используют пиротехнику, несмотря на запрет продажи лицам до 16 лет, ответственность понесут их родители.
Торговлю пиротехникой при этом запрещать не планируется. «Если не будет запрета на продажу, пиротехнику будут использовать повсеместно и без оглядки на ограничения», — предупредил депутат Александр Чернигин. Его коллега Владимир Петрухов напомнил, что пиротехника — лицензионный товар, и закон ограничит в правах продавцов, оформивших лицензию на продажу. Прежде чем принимать закон, следует обратиться к жителям с просьбой воздержаться от салютов, полагает депутат Роман Кабешев. А депутат Татьяна Гриневич добавила, что другие жители давно просят заксобрание разобраться с алкомаркетами в жилых домах, «а мы им запрещаем салюты».
В итоге комитет одобрил проект закона в первом чтении, пообещав доработать его ко второму.