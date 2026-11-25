По данным ведомства, мужчина выполнял задание украинских спецслужб, с одним из представителей которых связался через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Для совершения диверсии россиянину передали два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств, оснащенных поражающими элементами. Мужчина собрал БПЛА с помощью полученной от куратора инструкции, после чего привел их в боевое состояние и установил вблизи места работы чиновника.