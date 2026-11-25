В Запорожской области задержан подозреваемый в покушении на местного чиновника
Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области россиянина 1962 года рождения. Его подозревают в запуске FPV-дронов для атаки на автомобиль одного из чиновников администрации Мелитополя. Тот не пострадал, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.
По данным ведомства, мужчина выполнял задание украинских спецслужб, с одним из представителей которых связался через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Для совершения диверсии россиянину передали два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств, оснащенных поражающими элементами. Мужчина собрал БПЛА с помощью полученной от куратора инструкции, после чего привел их в боевое состояние и установил вблизи места работы чиновника.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение теракта) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. По указанным статьям ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда мужчина арестован. Сейчас следствие устанавливает причастных к преступлению лиц.