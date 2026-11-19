Экспертизу дождутся дома
Троих фигурантов дела о растрате на телеканале «Санкт-Петербург» неожиданно отпустили из СИЗО
В четверг, 19 ноября, в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга сенсационно изменили меру пресечения трем подсудимым по делу о предполагаемой растрате 37,2 млн рублей при продвижении материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. Бывшую главу городского Центра управления регионом Елену Никитину, блогера Николая Камнева и экс-заместителя гендиректора АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) Сергея Сырова перевели из СИЗО под домашний арест. Вопрос о смягчении меры суд поставил после назначения автороведческо-лингвистической экспертизы, проведение которой может потребовать значительного времени. Экспертам предстоит определить, что по спорным договорам считалось «адаптированным контентом», требовалось ли указывать телеканал в публикациях и сколько материалов соответствовало условиям контрактов. На исследование потребуется время, следующее заседание будет в конце декабря.
По версии обвинения, в 2020–2021 годах ГАТР, на базе которого работает телеканал «Санкт-Петербург», перечислило фонду «Новое медиа» около 37,2 млн рублей за распространение адаптированных материалов в социальных сетях. Следствие считает, что часть работ фактически не была выполнена, а средства выводились через подконтрольные структуры и индивидуальных предпринимателей. Помимо госпожи Никитиной, господ Камнева и Сырова, по делу судят бывшего гендиректора ГАТР Бориса Петрова и супруга госпожи Никитиной Сергея Кожокара. Производство в отношении сменившего господина Петрова на посту гендиректора ГАТР Александра Малькевича ранее было приостановлено.
Большая часть заседания 19 ноября была посвящена спору о том, что именно следует понимать под «адаптированным контентом». Сторона обвинения пригласила в суд кандидата филологических наук, заведующего кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимира Славкина. Он участвовал в подготовке исследования по этому вопросу по запросу следствия.
Господин Славкин пояснил, что адаптированный материал должен соотноситься с первоначальным источником. В качестве признаков, позволяющих установить такую связь, он называл гиперссылку, обычную ссылку на источник, название программы либо имя автора. По его мнению, если публикация содержательно повторяет исходный материал, но не позволяет идентифицировать первоисточник, это ставит под вопрос ее отнесение к адаптированному контенту. Необходимость указывать источник специалист связывал, в том числе, с нормами авторского права.
Защита с таким подходом не согласилась. Адвокаты и подсудимые обращали внимание, что договоры позволяли фонду использовать материалы телеканала для исполнения контрактов, а прямого требования размещать гиперссылку в каждой публикации, по их версии, не содержали. Сам господин Славкин подтвердил, что выражение «адаптированный контент СМИ» не является научным и общепринятым термином.
Особенно активно специалиста расспрашивала Елена Никитина. «Вы сейчас вот просто меня своим ответом можете посадить, а можете не посадить. Поэтому это очень важно»,— заявила она, обсуждая формулировки исследования.
Ранее по инициативе защиты суд заслушивал специалиста Ольгу Матвееву, которая придерживалась другого подхода. Она говорила, что универсального требования о наличии ссылки для признания материала адаптированным нет, а принадлежность конкретной публикации к исходному контенту необходимо устанавливать путем сравнительного исследования.
В итоге суд решил разрешить возникшие противоречия с помощью автороведческо-лингвистической экспертизы. Ее проведение поручено Северо-Западному региональному центру судебной экспертизы Минюста РФ.
Перед экспертами поставили три основных вопроса. Им предстоит определить смысл понятия «адаптированный контент» применительно к договорам ГАТР с «Новым медиа», установить, были ли обязательным условием гиперссылки на первоисточник, упоминания отдельных программ телеканала или его ведущих, а также подсчитать число публикаций в соцсетях, которые можно отнести к адаптированному контенту «Санкт-Петербурга».
Госпожа Никитина напомнила, что в материалах фигурирует более 44 тыс. публикаций. По ее подсчетам, если на исследование каждой потребуется хотя бы десять минут, работа может занять несколько лет. Государственный обвинитель, напротив, заявил, что обычно подобные экспертизы проводятся примерно в течение 30 дней и оснований заранее исходить из более длительного срока пока нет.
После назначения экспертизы суд поставил на обсуждение вопрос о мерах пресечения. Елена Никитина, Николай Камнев и Сергей Сыров находились под стражей более года — с октября 2025 года.
Защита госпожи Никитиной просила заменить СИЗО запретом определенных действий, что позволило бы ей работать и обеспечивать семью. В качестве возможного трудоустройства адвокат упомянул, в том числе, пункт выдачи Wildberries или Ozon. Защита господина Камнева также просила о мере, не препятствующей работе. Сам подсудимый сообщил о необходимости помогать дочери, которой требуется лечение. Адвокат Сергея Сырова просил перевести своего подзащитного под домашний арест.
Прокуратура выступила против смягчения мер. Гособвинитель заявила, что обстоятельства, на основании которых подсудимых содержали в СИЗО, не изменились, а само назначение экспертизы еще не свидетельствует о том, что ее проведение затянется на длительный срок.
Суд в итоге перевел всех троих под домашний арест на два месяца и десять суток — до 29 января. Просьбы защиты о дополнительных послаблениях установленного режима удовлетворены не были. Сергею Кожокару, который уже находится под домашним арестом, защита также предлагала смягчить ограничения и разрешить покидать жилье в дневное время для работы, однако его мера пресечения осталась прежней. Борис Петров остается под запретом определенных действий.
Предварительно участники процесса вновь соберутся 21 декабря. Если к этому времени экспертное заключение не будет готово, суд определит дальнейший график рассмотрения дела.
На предыдущих заседаниях суд разбирал как саму информационную работу, так и движение денег. Бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказывал о «натуральных посевах» городской повестки без обязательных ссылок на «Санкт-Петербург», оплате размещений наличными и переводами, а Ростислав Шипицын — о работе команды госпожи Никитиной еще до официального запуска ЦУР и передаче господину Кожокару снятых со счета ИП средств. На другом заседании бывшие участники команды рассказывали о подготовке «адаптивного контента», работе Telegram-каналов и расчетах через ИП. Отдельно суд заслушал свидетелей, занимавшихся мониторингом негативной повестки и комментариев о городских властях. Позднее Евгений Пичугин заявил, что по просьбе Николая Камнева организовал ИП для получения и обналичивания средств, а наличные, по его словам, забирал господин Камнев либо человек, похожий на Сергея Кожокара.
Вице-губернатор Ирина Потехина и председатель комитета по печати Владимир Рябовол позднее подтвердили, что задача быстро нарастить присутствие городской повестки в социальных сетях исходила от Смольного. Госпожа Потехина говорила, что предложила привлечь к этой работе Елену Никитину, но конкретного подрядчика не определяла; господин Рябовол также настаивал, что способ исполнения руководство ГАТР выбирало самостоятельно. Борис Петров впоследствии заявил, что спорный договор подписывал во исполнение срочной задачи Смольного.
На заседании 3 ноября Николай Камнев рассказал, что, помимо уже существовавшей у него сети примерно из 50 Telegram-каналов, по указанию госпожи Никитиной создавались новые ресурсы, а часть сторонних размещений не включалась в отчеты, чтобы не раскрывать сотрудничество площадок с городскими властями. Сергей Сыров сообщил, что получил от Елены Никитиной реквизиты «Нового медиа», а стоимость работ — около 1,73 млн рублей в месяц — согласовывалась с руководством ГАТР и господином Рябоволом.
Позднее госпожа Никитина признала, что часть поступавших по договорам средств обналичивалась. Она объяснила это тем, что ряд блогеров и владельцев Telegram-каналов не хотели официально получать оплату, и настаивала, что наличные расходовались на реальные размещения. На заседании 9 ноября суд исследовал многотысячные отчеты «Нового медиа», а гендиректор ГАТР Екатерина Ходаринова не смогла назвать размер ущерба по заявленному компанией гражданскому иску.