В четверг, 19 ноября, в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга сенсационно изменили меру пресечения трем подсудимым по делу о предполагаемой растрате 37,2 млн рублей при продвижении материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. Бывшую главу городского Центра управления регионом Елену Никитину, блогера Николая Камнева и экс-заместителя гендиректора АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) Сергея Сырова перевели из СИЗО под домашний арест. Вопрос о смягчении меры суд поставил после назначения автороведческо-лингвистической экспертизы, проведение которой может потребовать значительного времени. Экспертам предстоит определить, что по спорным договорам считалось «адаптированным контентом», требовалось ли указывать телеканал в публикациях и сколько материалов соответствовало условиям контрактов. На исследование потребуется время, следующее заседание будет в конце декабря.