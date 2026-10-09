«Сидит ботом, комментарии редактирует»

На заседание 8 октября в суд пригласили Романа Щукина, бывшего сотрудника структур, подконтрольных Никитиной. До февраля 2026 года он трудился на должности редактора в АНО «Диалог Регионы». С Никитиной и Кожокаром он познакомился примерно в 2018–2019 годах. Тогда он откликнулся на вакансию политолога-аналитика. В какую именно компанию он трудоустраивался, он не знал. Договорились работать без оформления. В его задачи входил мониторинг комментариев про особых «акторов»: политических деятелей, должностных лиц.