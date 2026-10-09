«Сидит ботом, комментарии редактирует»
Суд выяснил, кто мониторит посты про первых лиц Петербурга и не только
09.10.2026, 08:53
В Санкт-Петербурге продолжают допрашивать работников неформальных структур экс-главы ЦУР Елены Никитиной. На этот раз в четверг, 8 октября, в Петроградском районном суде выступил «политолог-аналитик», который следил за информационным фоном в комментариях о решениях городских властей и тех, кто их принимает.
Свидетели обвинения по уголовному делу о растрате на телеканале «Санкт-Петербург», финансируемого из городской казны, вновь рассказали о своих заслугах на информационном фронте. Следствие считает фигурантов причастными к хищению 37 млн рублей, выделенных на медиасопровождение инициатив Смольного в соцсетях. Обвиняемые уверены, что работы выполнялись в нужном объеме. На скамье подсудимых оказались бывший директор АО «ГАТР» (компания — учредитель канала) Борис Петров, замдиректора компании Сергей Сыров, экс-руководитель петербургского Центра управления регионом (ЦУР) Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, а также блогер Николай Камнев.
На заседание 8 октября в суд пригласили Романа Щукина, бывшего сотрудника структур, подконтрольных Никитиной. До февраля 2026 года он трудился на должности редактора в АНО «Диалог Регионы». С Никитиной и Кожокаром он познакомился примерно в 2018–2019 годах. Тогда он откликнулся на вакансию политолога-аналитика. В какую именно компанию он трудоустраивался, он не знал. Договорились работать без оформления. В его задачи входил мониторинг комментариев про особых «акторов»: политических деятелей, должностных лиц.
Никаких сомнений в правомерности своих действий он тогда не видел. Как ему казалось, в его обязанности входило выполнение «государственных задач». Саму структуру он назвал «горизонтальным коллективом во главе с Никитиной». Со временем перечень обязанностей расширялся. Помимо мониторинга «комментарийной активности», господин Щукин готовил аналитику, выстраивал взаимоотношения с блогерами и договаривался о публикациях. Гособвинитель попросил расшифровать, что стоит понимать под «комментарийной активностью».
«Под любой публикацией есть комментарии, где пользователи могут высказывать свое мнение. Выявляли негативную критику в адрес действующих чиновников, отдельных акторов, президента, городского руководства, представителей ЗакСа»,— рассказал Щукин.
Сперва он передавал обнаруженную активность другим коллегам, позже сам оставлял комментарии с противоположной позицией, чтобы снизить уровень негатива. Тезисы по некоторым вопросам распространялись через блогеров.
Сам Щукин, говоря о деталях своей работы, привел в пример один из проектов команды — сериал для TikTok о школьниках, которые не хотели носить маски в период пандемии, но позже изменили свое отношение к средствам индивидуальной защиты. Темы, которые предлагалось адаптировать для пользователей соцсетей, поступали от Никитиной, хотя иногда ему пересылали некоторые задачи от чиновников Смольного.
Обвиняемая Никитина попыталась задать несколько вопросов своему бывшему коллеге, но судья Ирина Гречишко то и дело снимала их. По ее мнению, они не относились к сути дела. В частности, экс-глава ЦУР пыталась узнать, какие охваты были у их совместных проектов, нужно ли было упоминать в публикациях телеканал «Санкт-Петербург» и что указывалось в технических заданиях.
«О каких ТЗ идет речь, если он неофициально работал? Не знаю, о каких ТЗ вы говорите. Он сидит ботом работает. Комментарии редактирует»,— возмутилась судья Гречишко.
Со стороны было видно, что свидетель Щукин расценил реплику председательствующего как оскорбление. Впрочем, все попытки Никитиной и Щукина объяснить суть работы структуры судья поняла как «чистку комментариев». Почему господина Щукина не смущало отсутствие официального трудоустройства для продвижения интересов государственной власти — она не понимала. Свидетель признался, что в подобном формате работает регулярно.
«Более того, это не первый случай, когда я работаю над подобными задачами. Не только в Санкт-Петербурге. Могу сказать, с февраля текущего года я официально не трудоустроен, но, слава богу, не голодный. Выполняю примерно те же задачи»,— сказал свидетель Щукин. Он не уточнил, в каких структурах он занимается продвижением какой-либо повестки.
Среди других мест работы свидетеля — АО «ГАТР», где он также занимался подготовкой материалов, в частности, созданием видеоформатов. Например, по его словам, блога Юлии Аблец, в прошлом занимавшей должность главы смольнинского комитета по молодежной политике. Сейчас госпожа Аблец занимает пост заместителя гендиректора АНО «Диалог Регионы».
Среди других свидетелей в этот день допросили бывшего предпринимателя Антона Баумбаха, который сейчас работает в уголовном розыске. Его вызвали в суд из-за своего дяди, Ростислава Шипицина. В период учебы в вузе родственник попросил его открыть ИП. Сам Шипицин стать предпринимателем не мог из-за штрафа по уголовному делу об особо крупной растрате — деньги со всех счетов уходили бы на его погашение. Ранее в суде Ростислав Шипицин уже давал показания: по его словам, он отвечал за организационные вопросы во время подготовки структуры для Никитиной. Для каких именно целей потребовалось, чтобы племянник открывал ИП, сотрудник правоохранительных органов не знает.