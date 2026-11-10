Ущерб оставили без суммы
ГАТР потребовало компенсацию по делу о растрате 37,2 млн рублей, но не определило размер требований
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга продолжилось рассмотрение дела о предполагаемой растрате 37,2 млн рублей, выделенных на продвижение материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. На заседании суд обсудил гражданский иск вещателя — АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР). Компания требует возместить причиненный ущерб, однако его размер пока не определила. При этом гендиректор ГАТР Екатерина Ходаринова заявила, что, исходя из исследованных судом обстоятельств, спорный договор был исполнен. Суд дал потерпевшей стороне время уточнить требования. Бывшая глава петербургского ЦУР Елена Никитина, в свою очередь, объяснила, почему ранее частично возместила предполагаемый ущерб, хотя продолжает настаивать на выполнении оплаченных работ.
По версии обвинения, в 2020–2021 годах ГАТР, на базе которого работает телеканал «Санкт-Петербург», перечислило фонду «Новое медиа» около 37,2 млн рублей за распространение адаптированных материалов, с нужной для Смольного повесткой, в социальных сетях. Следствие считает, что часть работ фактически не была выполнена, а деньги выводились через подконтрольные структуры и индивидуальных предпринимателей. Сейчас по делу судят бывшего гендиректора ГАТР Бориса Петрова, его заместителя Сергея Сырова, бывшую главу петербургского Центра управления регионом и экс-спецпредставителя губернатора Александра Беглова Елену Никитину, ее супруга Сергея Кожокара и блогера Николая Камнева. Большинство подсудимых вину не признают. Господин Камнев ранее признавал ее частично, настаивая на иной квалификации своих действий.
Ранее обвиняемым был и сменивший Бориса Петрова на посту гендиректора ГАТР Александр Малькевич. При нем в 2021 году телеканал заключил следующий договор с «Новым медиа». Господин Малькевич вину отрицал, а в мае 2026 года производство в отношении него приостановили после заключения им контракта на прохождение военной службы в зоне СВО.
ГАТР обратилось с гражданским иском еще 19 мая. Компания просит взыскать с пятерых подсудимых имущественный ущерб, однако его конкретный размер в требованиях не указан. Судья Ирина Гречишко обратила на это внимание представителя потерпевшей стороны. «Что взыскивать-то?» — спросила она, отметив, что суд не может самостоятельно выбрать сумму — от одного рубля до десятков миллионов.
Госпожа Ходаринова пояснила, что, исходя из заслушанных в процессе показаний, задачи были выполнены и договор исполнен. При этом самостоятельно определить размер ущерба до решения суда ГАТР, по ее словам, не может. Суд предоставил компании время для конкретизации требований. Если сумма названа не будет, вопрос о дальнейшей судьбе иска будет решаться отдельно.
Вопрос о размере ущерба уже возникал в процессе. Ранее госпожа Ходаринова рассказывала суду, что ГАТР самостоятельно его не рассчитывало, а при подготовке гражданского иска исходило из суммы, фигурировавшей в материалах уголовного дела. Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина и председатель комитета по печати Владимир Рябовол также заявляли, что по достигнутому результату ущерба телеканалу не видят.
На заседании 9 ноября защита продолжила исследовать электронные отчеты «Нового медиа» за 2020–2021 годы. Суд вскрыл находившийся в материалах дела диск с документами о публикациях в Telegram, Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter. В файлах содержались перечни размещений, названия Telegram-каналов и гиперссылки.
Объем отдельных отчетов исчисляется сотнями и тысячами страниц. Так, документы за июнь 2020 года занимают 987 страниц, за май — 944, а отдельные отчеты за 2021 год превышают 1,7 тыс. страниц. В материалах встречались как активные, так и уже недоступные ссылки.
На предыдущем заседании госпожа Никитина заявляла, что всего в отчетности за два года содержалось более 44 тыс. публикаций, причем фактически их было еще больше. По ее версии, следствие проверило наличие материалов, однако надлежащим исполнением посчитало лишь публикации с упоминанием телеканала «Санкт-Петербург». Обязательного требования ставить такую ссылку в каждом материале, настаивает защита, договоры не содержали.
Исследование отчетов привело суд к вопросу о том, откуда вообще возникали темы, которые затем распространялись в социальных сетях. Поводом стала одна из обнаруженных публикаций о стоимости корюшки в Петербурге.
Елена Никитина рассказала, что по понедельникам проходили планерки с участием городских СМИ и сотрудников информационного блока Смольного, где обсуждался общий план работы на неделю. По словам подсудимой, темы определялись как для телеканала, так и для социальных сетей. Помимо заранее известной повестки, возникали и ежедневные ситуационные задачи, одной из целей которых могла быть «коррекция негатива».
На вопрос суда о последствиях неисполнения поставленной на планерке темы госпожа Никитина ответила, что фактически это могло повлечь выговор. Результаты работы, по ее словам, затем объединялись в общий недельный свод, который видел председатель комитета по печати Владимир Рябовол.
Ранее господин Рябовол и госпожа Потехина подтверждали, что задача быстро расширить присутствие городской повестки в социальных сетях исходила от Смольного. При этом они настаивали, что конкретного подрядчика городские власти не определяли, а способ исполнения руководство ГАТР выбирало самостоятельно.
Блогер, которого Смольный нанял для исполнения договора, Николай Камнев, отвечая на вопросы суда о происхождении публикаций, сообщил, что часть тем получал от госпожи Никитиной и из планов пресс-службы губернатора, часть — определял самостоятельно, ориентируясь на происходящие в городе события. Исходным материалом, по его словам, также служили публикации телеканала «Санкт-Петербург», которые затем адаптировались под социальные сети.
Господин Камнев рассказал, что использовал автоматизированную программу-парсер, которая позволяла получать материалы с сайта телеканала. При этом он заявил, что не участвовал в составлении первого договора с «Новым медиа». По его версии, документ он получил уже подготовленным.
Отдельно суд вернулся к вопросу о том, почему Елена Никитина частично возместила предполагаемый ущерб, несмотря на позицию о полном выполнении договора.
«Обвинение звучало так, будто нас всех посадят»,— сказала подсудимая. По ее словам, на предварительном следствии ей сообщили, что частичное возмещение может повлиять на смягчение меры пресечения и перевод под домашний арест. Госпожа Никитина также утверждает, что рассчитывала впоследствии вернуть перечисленные телеканалу средства, если обвинение не подтвердится. Подсудимая уточнила и свои прежние показания о переводе части средств в наличные. По ее словам, единственным предпринимателем, которого она сама нашла для этой цели и предложила господину Камневу, был Александр Егоров. Об участии других ИП в подобных операциях, утверждает госпожа Никитина, она узнала уже из материалов уголовного дела и указаний заключать с ними договоры не давала.
Сергей Кожокар от дополнительных показаний отказался, сославшись на ст. 1 Конституции РФ, и подтвердил данные ранее показания. Его защита представила суду документы об имущественном положении подсудимого и его характеристики.
Следующее заседание назначено на 12 ноября.
На предыдущих заседаниях суд разбирал как саму информационную работу, так и движение денег. Бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказывал о «натуральных посевах» городской повестки без обязательных ссылок на «Санкт-Петербург», оплате размещений наличными и переводами, а Ростислав Шипицын — о работе команды госпожи Никитиной еще до официального запуска ЦУР и о передаче господину Кожокару снятых со счета ИП средств. На другом заседании бывшие участники команды сообщили о подготовке «адаптивного контента», работе Telegram-каналов и расчетах через ИП. Отдельно суд заслушал свидетелей, занимавшихся мониторингом негативной повестки и комментариев о городских властях. Позднее Евгений Пичугин заявил, что по просьбе Николая Камнева организовал ИП для получения и обналичивания средств, а наличные, по его словам, забирал господин Камнев либо человек, похожий на Сергея Кожокара. Госпожа Потехина и господин Рябовол позднее подтвердили, что задача быстро нарастить аудиторию телеканала в соцсетях исходила от Смольного, но отрицали, что город определял конкретного подрядчика.
Госпожа Потехина говорила, что предложила привлечь к работе Елену Никитину, но конкретного подрядчика не определяла. Господин Рябовол также настаивал, что способ исполнения руководство ГАТР выбирало самостоятельно. Борис Петров в свою очередь заявил, что спорный договор подписывал во исполнение срочной задачи Смольного, а из его прежних показаний следовало, что необходимость улучшать информационный фон вокруг губернатора Александра Беглова и городской администрации связывалась с установкой со стороны администрации президента.
3 ноября Николай Камнев рассказал, что, помимо уже существовавшей у него сети примерно из 50 Telegram-каналов, по указанию госпожи Никитиной создавались новые ресурсы, а часть сторонних размещений сознательно не включалась в отчеты, чтобы не раскрывать сотрудничество площадок с городскими властями. Сергей Сыров сообщил, что получил от Елены Никитиной реквизиты «Нового медиа», а стоимость работ — около 1,73 млн рублей в месяц — согласовывалась с руководством ГАТР и Смольным. Оба подсудимых настаивали, что публикации действительно выходили, а договор не был фиктивным.
На заседании 5 ноября госпожа Никитина признала, что часть поступавших по договорам средств обналичивалась. По ее словам, ряд блогеров и владельцев Telegram-каналов не хотел официально получать оплату, поэтому наличные использовались для реальных размещений. «В механике решения этой задачи было серьезное нарушение закона, о котором знали только я и Камнев»,— заявила подсудимая.