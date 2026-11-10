Ущерб оставили без суммы

«Обвинение звучало так, будто нас всех посадят»,— сказала подсудимая. По ее словам, на предварительном следствии ей сообщили, что частичное возмещение может повлиять на смягчение меры пресечения и перевод под домашний арест. Госпожа Никитина также утверждает, что рассчитывала впоследствии вернуть перечисленные телеканалу средства, если обвинение не подтвердится. Подсудимая уточнила и свои прежние показания о переводе части средств в наличные. По ее словам, единственным предпринимателем, которого она сама нашла для этой цели и предложила господину Камневу, был Александр Егоров. Об участии других ИП в подобных операциях, утверждает госпожа Никитина, она узнала уже из материалов уголовного дела и указаний заключать с ними договоры не давала.