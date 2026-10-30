«Может, это халатность, но не растрата»
Экс-глава ГАТР сослался на поручение Смольного улучшать информационный фон
В Петроградском районном суде Петербурга в четверг, 29 октября, доказательства по делу о растрате 37,2 млн руб. при продвижении в интернете материалов телеканала «Санкт-Петербург» представила сторона защиты. Бывший гендиректор АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) Борис Петров заявил, что подписал спорный договор с фондом «Новое медиа» из-за срочного поручения Смольного, не сомневаясь в его законности. Из ранее оглашенных показаний следовало, что его торопили с заключением контракта, а необходимость улучшать информационный фон вокруг губернатора Александра Беглова и городской администрации связывалась с установкой Кремля.
По версии обвинения, в 2020–2021 годах ГАТР, на базе которого работает телеканал «Санкт-Петербург», заплатило фонду «Новое медиа» около 37,2 млн руб. за распространение адаптированных материалов в соцсетях. Следствие считает, что часть работ не была выполнена, а деньги были выведены через подконтрольные структуры и индивидуальных предпринимателей. Сейчас по делу судят бывшего руководителя ГАТР Бориса Петрова, его бывшего заместителя Сергея Сырова, бывшую главу петербургского Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, ее супруга Сергея Кожокара и блогера Николая Камнева. Большинство подсудимых вину не признают, господин Камнев признал ее частично. Ранее обвиняемым был также сменивший господина Петрова на посту гендиректора ГАТР Александр Малькевич, однако производство в отношении него приостановили после заключения им контракта на военную службу.
Первым в четверг показания дал Борис Петров. Он рассказал, что задача расширить присутствие телеканала в интернете исходила от курировавшей тогда городскую информационную политику вице-губернатора Ирины Потехиной. Для этого ГАТР пришлось перераспределять уже запланированные расходы.
На поручение, по словам господина Петрова, он отреагировал «как положено», хотя выполнять его было сложно, ведь действовать требовалось в предельно сжатые сроки. Именно этим бывший руководитель телеканала объяснил, почему договор был заключен без закупочной комиссии. По его оценке, проведение процедуры заняло бы больше месяца, а такого времени не было. Сам договор попал к нему на подпись обычным путем — через секретариат. Сомнений в его законности, утверждает Борис Петров, у него не возникало, предмет договора соответствовал целям субсидии ГАТР. Претензий после его исполнения со стороны комитета по печати или других контролирующих органов он также не помнит.
Фактический объем выполненных работ господин Петров лично не проверял. Это, по его словам, относилось к финансово-экономическому блоку под руководством Сергея Сырова. При большом объеме документов гендиректор исходил из того, что бумаги, дошедшие до его подписи, уже проверены ответственными сотрудниками. «Степень ответственного отношения сотрудников такова, что это невозможно, чтобы было что-то не проверено»,— объяснял господин Петров. Он добавил, что без согласования господина Сырова в финансовой части телеканала практически никогда «муха не пролетала».
Сам термин «адаптированный контент» бывший медиаменеджер назвал обычным для профессиональной среды. Каждая соцсеть, пояснял он, предъявляет свои требования к длине текста и видео, поэтому материал телеканала необходимо было «приспособить» к конкретной площадке, сохранив его смысл. Петров заявил, что не понимает предъявленного ему обвинения ни в части участия в преступной группе, ни в части растраты. С большинством других фигурантов, по его словам, он никогда не общался.
«Я выполнял исключительно государственную установку и задачу»,— сказал он, связав ее с поручением Ирины Потехиной. После этого Борис Петров отказался отвечать на вопросы обвинения, но согласился отвечать суду.
Прокуратура сочла его показания существенно отличающимися от данных на следствии и попросила огласить прежние допросы господина Петрова. Из них следовала более подробная версия появления проекта с фондом «Новое медиа». По его словам, после назначения Ирины Потехиной вице-губернатором в конце 2019 года он пригласил ее в ГАТР и показал работу телеканала. По его словам, госпожа Потехина сочла существовавшую модель устаревшей. Ранее Борис Петров утверждал, что чиновница ссылалась на установку со стороны администрации президента — улучшать информационный фон вокруг губернатора Александра Беглова и городской администрации. Первоначально, по его словам, обсуждалось выделение на эту работу около 30 млн руб. из средств ГАТР. Господин Петров возразил, что такой вариант невозможен, после чего на следующем обсуждении речь шла уже о 15–16 млн руб. и заключении договора со сторонней организацией.
Проект развивался на фоне обострения информационной ситуации вокруг Смольного. Спорные договоры действовали в период конфликта Евгения Пригожина с руководством Петербурга. Связанные с предпринимателем медиаресурсы вели кампанию против губернатора Александра Беглова. Первый договор ГАТР с «Новым медиа» был заключен еще в марте 2020 года, тогда как острая фаза конфликта пришлась на лето того же года.
По версии господина Петрова, которую он рассказал на следствии, готовый проект договора с фондом «Новое медиа» позднее поступил в ГАТР из комитета по печати, а его руководство неоднократно торопило с подписанием. Именно из-за этой спешки, рассказывал он, закупочную комиссию проводить не стали. В суде же он уточнил, что ни госпожа Потехина, ни председатель комитета по печати Владимир Рябовол лично ему документ не передавали, но бумага поступила из комитета. «Уважительно, но требовал подписать»,— описал господин Петров общение с господином Рябоволом. Последний звонок он передал словами: «Пора подписывать». Каких-либо угроз, подчеркнул подсудимый, при этом не звучало. Господин Рябовол, допрошенный двумя днями ранее, описал эти контакты иначе. Он утверждал, что лишь просил господина Петрова как можно быстрее перейти к реализации поставленной задачи, и вспоминал всего один-два таких разговора. Борис Петров формулировал свою позицию так: если в его действиях и было нарушение, то «может, это халатность, но не растрата».
На предыдущем заседании Ирина Потехина подтвердила, что именно она поручила ГАТР резко увеличить интернет-аудиторию и предложила привлечь к работе Елену Никитину, однако настаивала, что обязательной была сама задача, а не конкретный договор или подрядчик. Владимир Рябовол также говорил, что способ выполнения поручнеия руководство телеканала выбирало самостоятельно.
В конце допроса господин Петров отдельно объяснил, почему выход в соцсети стал для ГАТР настолько важным. По приведенным им данным, в декабре 2019 года телеканал смотрели менее миллиона человек, причем среднее время просмотра составляло около полутора минут. Аудиторию соцсетей телеканала он оценил примерно в 4,5 млн человек, которые проводили там уже несколько часов в день.
Следом показания дал Сергей Кожокар, которому вменяется легализация средств, полученных в результате предполагаемой растраты. Вину он не признал. Господин Кожокар рассказал, что в 2020 году помогал супруге Елене Никитиной с организационными и хозяйственными вопросами, заказывал еду, передавал сообщения, когда до нее не могли дозвониться, сопровождал на деловые встречи. В содержание работы команды в социальных сетях, утверждает он, не погружался.
С Николаем Камневым его познакомила супруга. На одной из встреч, по его словам, обсуждалась система YouScan для мониторинга соцсетей. Позднее господин Камнев финансировал доступ к сервису для благотворительного фонда, которым руководил господин Кожокар. Он утверждает, что считал эти средства собственными деньгами господина Камнева и ничего не знал об их происхождении.Сам факт передачи через него наличных он подтвердил. По его словам, его супруга иногда просила выдавать деньги различным людям. Конверты приносил господин Камнев либо люди от него. Господин Кожокар утверждает, что суммы в конвертах не пересчитывал, просто хранил их и, по просьбе супруги, передавал членам команды. Иногда, продолжал он, господин Камнев сам звонил и просил выдать определенную сумму. Тогда господин Кожокар спрашивал, согласовано ли это с Никитиной, и после подтверждения отдавал деньги.
«Я знал, что они работают с важными государственными делами. И я вопросов не задавал»,— объяснил он.
Так же через него могли передаваться документы, но их содержание Кожокар, по собственным словам, не изучал. Самостоятельно договоров он не заключал и документов не готовил. При этом знакомство с Евгением Пичугиным подсудимый отрицал. Евгений Пичугин — свидетель обвинения, ранее рассказывал, что по просьбе Николая Камнева помог организовать ИП для получения и обналичивания средств, за наличными приезжал сам он сам либо человек, похожий на господина Кожокара. На одном из предыдущих заседаний эти показания стали центральной темой. Отношения между господами Пичугиным и Кожокаром стали причиной срыва заседания 14 октября. Перед началом слушания свидетель обвинения ударил по голове фигуранта дела, после чего его госпитализировали.
Президент «Нового медиа» и супруга Николая Камнева Ирина Камнева в разговоре с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» заявила, что, по ее мнению, «Кожокар на самом деле знаком с Пичугиным».
После допросов защита перешла к письменным и электронным материалам, пытаясь оспорить размер предполагаемого ущерба. Сторона защиты Николая Камнева представила сведения о тысячах публикаций, которые она связывает с исполнением договоров. В материалах фигурировали, в частности, тысячи размещений в Telegram за 2020–2021 годы, а также публикации в Twitter и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Большой протокол осмотра со ссылками защита просила приобщить к делу, однако суд ходатайство не удовлетворил, указав, что осмотр проводился без участия специалиста, что ставит под сомнение объективность представленных результатов.
При этом суд согласился отдельно исследовать электронный носитель с файлами «Нового медиа». Его планируется изучить непосредственно на судебном заседании при наличии технической возможности.
Защита также поставила вопрос о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, утверждая, что ущерб в размере 37,2 млн руб. определен без полноценной оценки реального объема оказанных услуг. В обоснование своей позиции адвокаты представили акты сдачи-приемки и счета за разные месяцы действия договоров. В документах указывались конкретные объемы размещений в соцсетях и суммы выплат фонду. Сторона защиты обратила внимание, что акты регулярно подписывались сторонами договора. Ходатайство о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы суд не удовлетворил.
Следующее заседание назначено на 3 ноября. Сторона защиты намерена допросить Сергея Сырова.
На предыдущих заседаниях суд разбирал как саму информационную работу, так и движение денег. Бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказывал о «натуральных посевах» городской повестки без обязательных ссылок на телеканал «Санкт-Петербург», оплате размещений наличными и переводами, а Ростислав Шипицын — о работе команды госпожи Никитиной еще до официального запуска ЦУР и передаче господину Кожокару снятых со счета ИП средств. На другом заседании бывшие участники команды рассказывали о подготовке «адаптивного контента», работе Telegram-каналов и расчетах через ИП, в том числе об оглашенных показаниях Александра Егорова о передаче большей части полученных от фонда средств господину Кожокару. Отдельно суд заслушал свидетелей, занимавшихся мониторингом негативной повестки и комментариев о городских властях.