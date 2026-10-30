По версии господина Петрова, которую он рассказал на следствии, готовый проект договора с фондом «Новое медиа» позднее поступил в ГАТР из комитета по печати, а его руководство неоднократно торопило с подписанием. Именно из-за этой спешки, рассказывал он, закупочную комиссию проводить не стали. В суде же он уточнил, что ни госпожа Потехина, ни председатель комитета по печати Владимир Рябовол лично ему документ не передавали, но бумага поступила из комитета. «Уважительно, но требовал подписать»,— описал господин Петров общение с господином Рябоволом. Последний звонок он передал словами: «Пора подписывать». Каких-либо угроз, подчеркнул подсудимый, при этом не звучало. Господин Рябовол, допрошенный двумя днями ранее, описал эти контакты иначе. Он утверждал, что лишь просил господина Петрова как можно быстрее перейти к реализации поставленной задачи, и вспоминал всего один-два таких разговора. Борис Петров формулировал свою позицию так: если в его действиях и было нарушение, то «может, это халатность, но не растрата».