Сетку расширили под запросы города

Первым в этот день показания дал Николай Камнев. Он заявил, что инициатором заключения договоров между ГАТР и «Новым медиа» не являлся и в преступный сговор ни с кем не вступал. По словам господина Камнева, еще в конце 2019-го — начале 2020 года он разработал концепцию работы с городской повесткой в социальных сетях и обсуждал ее с Еленой Никитиной. Речь шла о роли Telegram в ближайшие несколько лет. Изначально блогер рассчитывал, что работать можно будет на базе городского проекта «Город+», однако позднее госпожа Никитина сообщила ему, что принято решение использовать договор ГАТР с некоммерческой организацией.