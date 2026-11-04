Сетку расширили под запросы города
Блогер Николай Камнев рассказал суду о масштабах продвижения петербургской повестки в Telegram
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга 3 ноября продолжилось исследование доказательств защиты по делу о растрате 37,2 млн рублей при продвижении материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. Фигурант дела блогер Николай Камнев рассказал, что, несмотря на существование у него сети примерно из 50 телеграм-каналов, по указанию бывшей главы петербургского Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной для распространения городской повестки создавались новые ресурсы. Часть публикаций на сторонних площадках, по его словам, сознательно не включали в отчеты, чтобы не раскрывать сотрудничество с властями Петербурга.
По версии обвинения, в 2020–2021 годах ГАТР, на базе которого работает телеканал «Санкт-Петербург», перечислило фонду «Новое медиа» около 37,2 млн рублей за распространение адаптированных материалов в социальных сетях. Следствие считает, что часть работ фактически не была выполнена, а деньги выводились через подконтрольные структуры и индивидуальных предпринимателей. Сейчас по делу судят бывшего гендиректора ГАТР Бориса Петрова, его заместителя Сергея Сырова, бывшую главу петербургского ЦУР Елену Никитину, ее супруга Сергея Кожокара и блогера Камнева. Большинство подсудимых вину не признают. Николай Камнев ранее признавал ее частично, настаивая на иной квалификации своих действий. Производство в отношении сменившего Бориса Петрова на посту гендиректора ГАТР Александра Малькевича было приостановлено после заключения им контракта на военную службу.
Перед допросами суд вернулся к электронным материалам, которые защита просила исследовать на предыдущем заседании. На дисках находились отчеты «Нового медиа» с таблицами и ссылками на публикации в телеграм-каналах, среди которых фигурировали районные и городские ресурсы. Часть материалов за 2021 год открыть удалось, однако перейти непосредственно по гиперссылкам в суде не получилось.
Материалы за 2020 год на судебном компьютере не открылись. В суде не было ни интернета, ни наверняка VPN, необходимого для открытия заблокированного в России мессенджера.
Защита также вновь настаивала на проведении судебно-бухгалтерской экспертизы. Адвокаты считают, что имеющееся в деле исследование не позволяет полноценно установить реальный объем оказанных услуг и, соответственно, размер предполагаемого ущерба. Обвинение возражало, полагая, что необходимые документы уже были изучены. Суд ходатайство не удовлетворил.
Первым в этот день показания дал Николай Камнев. Он заявил, что инициатором заключения договоров между ГАТР и «Новым медиа» не являлся и в преступный сговор ни с кем не вступал. По словам господина Камнева, еще в конце 2019-го — начале 2020 года он разработал концепцию работы с городской повесткой в социальных сетях и обсуждал ее с Еленой Никитиной. Речь шла о роли Telegram в ближайшие несколько лет. Изначально блогер рассчитывал, что работать можно будет на базе городского проекта «Город+», однако позднее госпожа Никитина сообщила ему, что принято решение использовать договор ГАТР с некоммерческой организацией.
Елену Никитину господин Камнев воспринимал как человека, фактически курировавшего весь проект. На вопрос о том, кем было принято принципиальное решение о его привлечении, подсудимый ответил, что экс-глава Центра управления регионом говорила ему, что решение принято губернатором.
Особое внимание господин Камнев уделил устройству сети, через которую распространялась городская повестка. По его словам, к началу проекта у него уже существовало около 50 телеграм-каналов. Параллельно по указанию Никитиной создавались новые ресурсы: речь, исходя из его показаний, шла еще о нескольких десятках каналов. Кроме того, материалы размещались на сторонних площадках за отдельную плату. Николай Камнев говорил, что в некоторых случаях администраторам других каналов платили десятки тысяч рублей за публикацию.
При этом далеко не все такие размещения попадали в отчеты для ГАТР. По словам господина Камнева, Елена Никитина просила учитывать прежде всего публикации в сети, созданной по ее указанию. Ссылки на часть сторонних ресурсов сознательно не включались, чтобы не допустить утечки информации о том, что эти телеграм-каналы сотрудничают с городскими властями. Фигурант настаивал, что в реальности публикаций было даже больше, чем отражалось в официальной отчетности.
Первый контракт, по его словам, он получил уже подписанным со стороны ГАТР. С Борисом Петровым его не обсуждал, а о роли Сергея Сырова при заключении договора, судя по последнему допросу, ничего не знал. Отчеты Николай Камнев регулярно отвозил в финансовый отдел ГАТР. Оплата поступала после проверки документов, а претензий к содержанию отчетов или количеству размещений, утверждает он, телеканал не предъявлял.
Отсутствие прямых ссылок на телеканал «Санкт-Петербург» блогер также объяснял логикой проекта. По его словам, при первом договоре обязательное указание источника вообще не обсуждалось. Требование чаще упоминать телеканал появилось уже в 2021 году при Александре Малькевиче. Допрашиваемый утверждает, что новый руководитель ГАТР попросил по возможности активнее ставить ссылки на «Санкт-Петербург», но это оставалось рекомендацией, а не обязательным условием договора.
Отдельно суд выяснял обстоятельства перечислений по 70 тыс. рублей в благотворительный фонд, которым руководил Сергей Кожокар. Николай Камнев подтвердил, что переводил деньги по просьбе госпожи Никитиной. При этом объяснить их первоначальное назначение однозначно не смог. По его нынешней версии, он доверял Никитиной и не стал подробно выяснять, зачем требуются перечисления. Позднее в разговорах фигурировала система мониторинга соцсетей YouScan, однако сам господин Камнев заявил, что этой программой не пользовался и для его работы она не требовалась.
Судья обратила внимание, что Николай Камнев, много лет работавший в медиа и с политической повесткой, ежемесячно перечислял деньги фактически без понимания их назначения.
«А вы не задумались, что вы, возможно, террористов финансируете?» — спросила судья. Блогер ответил, что госпоже Никитиной доверял, хотя в отношении Сергея Кожокара такой уверенности у него не было, и согласился с тем, что таким образом «принимал риск на себя».
Причастность к хищению и легализации средств господин Камнев в суде отрицал. Он также отрицал знакомство с Евгением Пичугиным, который ранее давал показания о выводе средств через ИП и встречах с блогером. Защита пыталась приобщить заявления подсудимого о ложности этих показаний, но суд отказал.
После допроса были оглашены прежние показания, данные на следствии. Из них следовало, что на счет «Нового медиа» по первому договору ежемесячно поступало около 1,73 млн рублей. Около 490 тыс. рублей Камнев мог оставлять себе как оплату собственной работы, а остальные средства переводил другим исполнителям, реквизиты которых, по его прежним словам, передавала Елена Никитина. Николай Камнев также говорил, что именно она сообщала ему о выполнении работ привлеченными подрядчиками, которые он самостоятельно проверял не всегда.
В прежних показаниях госпожа Никитина характеризовалась как инициатор и координатор проекта со стороны городской власти. Иначе описывались и перечисления фонду Сергея Кожокара: их связь с общей схемой финансирования в оглашенных протоколах выглядела значительно более прямой, чем на допросе в суде.
Кроме того, на следствии господин Камнев признавал свою причастность к инкриминируемым действиям, говорил о раскаянии и готовности компенсировать ущерб. В суде он, напротив, настаивал, что оплаченные услуги были фактически оказаны, а ущерба ГАТР причинено не было.
Следующим показания дал Сергей Сыров, отвечавший в ГАТР за экономику и финансы. По его словам, в начале 2020 года Борис Петров сообщил ему, что курировавшая тогда информационную политику вице-губернатор Ирина Потехина требует выделить средства на работу в социальных сетях по освещению деятельности губернатора и органов власти Петербурга. Такое направление расходов Сыров незаконным не считал. Он пояснил, что распространение информации телеканала в интернете соответствовало целям субсидии ГАТР, получаемой из городского бюджета.
На одной из встреч с участием председателя комитета по печати Владимира Рябовола и Елены Никитиной обсуждалось финансирование проекта. По словам господина Сырова, Елена Никитина говорила о перечислении средств в фонд, реквизиты которого предоставит, а также о наличных. Вариант с наличными Сергей Сыров и Владимир Рябовол, утверждает подсудимый, отвергли. После этого господин Сыров получил от госпожи Никитиной сообщение с реквизитами фонда «Новое медиа».
Контракт заключили быстро и без рассмотрения закупочной комиссией. Экс-замгендиректора ГАТР объяснял это срочностью поставленной задачи. Он понимал, что отступление от закупочной процедуры само по себе может образовывать нарушение, но преступным договор не считал. Стоимость работ составляла около 1,73 млн рублей в месяц. По версии Сергея Сырова, размер финансирования не определялся финансовым блоком ГАТР самостоятельно.
Не согласился фигурант и с утверждением о фиктивности исполнения договора. Финансово-экономический отдел, по словам господина Сырова, выборочно проверял ссылки и убеждался в существовании публикаций. Проверить вручную несколько тысяч размещений было невозможно.
Отдельно Сергей Сыров рассказал о втором договоре, заключенном уже при Александре Малькевиче в январе 2021 года. Новый гендиректор еще в декабре знакомился с деятельностью телеканала, а 11 января встретился с Николаем Камневым. Новый контракт подготовили на основе предыдущего, внеся необходимые изменения. Господин Малькевич, по словам допрошенных на заседании, больше внимания уделял тому, чтобы в публикациях появлялись ссылки на телеканал «Санкт-Петербург».
Следующее заседание по делу пройдет 5 ноября. Планируется, что на нем будет допрошена Елена Никитина.
На предыдущих заседаниях суд разбирал как саму информационную работу, так и движение денег. Бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказывал о «натуральных посевах» городской повестки без обязательных ссылок на «Санкт-Петербург», оплате размещений наличными и переводами, а Ростислав Шипицын — о работе команды Никитиной еще до официального запуска ЦУР и передаче Кожокару снятых со счета ИП средств. На другом заседании бывшие участники команды говорили о подготовке «адаптивного контента», работе телеграм-каналов и расчетах через ИП, в том числе об оглашенных показаниях Александра Егорова о передаче большей части полученных от фонда средств Кожокару. Отдельно суд заслушал свидетелей, занимавшихся мониторингом негативной повестки и комментариев о городских властях. Позднее Евгений Пичугин заявил, что по просьбе Николая Камнева организовал ИП для получения и обналичивания средств, а наличные, по его словам, забирал Камнев либо человек, похожий на Сергея Кожокара. Вице-губернатор Ирина Потехина и председатель комитета по печати Владимир Рябовол позднее подтвердили, что задача быстро нарастить аудиторию телеканала в соцсетях исходила от Смольного. Госпожа Потехина говорила, что предложила привлечь к работе Никитину, но конкретного подрядчика не определяла. Господин Рябовол также настаивал, что способ исполнения руководство ГАТР выбирало самостоятельно, и заявил, что по достигнутому результату ущерба телеканалу не видит.