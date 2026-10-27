Смольный ответил за охваты

Последней суд допросил Ирину Камневу, супругу Николая Камнева и президента фонда «Новое медиа». Она утверждала, что работа по договорам с ГАТР действительно велась, а отчеты готовились примерно раз в месяц. Роль Никитиной свидетельница описала не как управление фондом, а как контроль за выполнением общей информационной задачи. Обязательного требования ставить ссылку на телеканал в каждой публикации, по ее словам, договор не содержал. Сергея Кожокара как человека, связанного с работой фонда, госпожа Камнева, по ее словам, не знала и его фамилии от мужа не слышала.