Смольный ответил за охваты
Ирина Потехина и Владимир Рябовол рассказали про продвижение телеканала «Санкт-Петербург» в соцсетях
В Петроградском районном суде Петербурга продолжили рассматривать дело о растрате 37,2 млн рублей при продвижении материалов государственного телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. Вице-губернатор Ирина Потехина подтвердила, что в 2019–2020 годах поручила руководству АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР), на базе которого работает телеканал «Санкт-Петербург», быстро увеличить аудиторию в соцсетях и предложила привлечь к этой работе Елену Никитину, главу регионального Центра управления регионом (ЦУР). При этом конкретного подрядчика, по ее словам, она не выбирала. Председатель комитета по печати Смольного Владимир Рябовол дал похожие показания и согласился с вице-губернатором в том, что не видит ущерба телеканалу согласно достигнутому результату.
По версии обвинения, в 2020–2021 годах руководители ГАТР заплатили из средств компании фонду «Новое медиа» около 37,2 млн рублей за распространение адаптированных материалов в интернете. Следствие считает, что часть работ не была выполнена, а деньги затем выводились через подконтрольные структуры и индивидуальных предпринимателей. Сейчас по делу судят бывшего гендиректора ГАТР Бориса Петрова, его заместителя Сергея Сырова, бывшую главу петербургского Центра управления регионом Елену Никитину, ее супруга Сергея Кожокара и блогера Николая Камнева. Большинство подсудимых вину не признают. Камнев признал ее частично, настаивая на иной квалификации своих действий.
Ранее обвиняемым был и сменивший Петрова на посту гендиректора ГАТР Александр Малькевич. При нем в 2021 году телеканал заключил следующий договор с «Новым медиа». Малькевич вину отрицал, а в мае 2026 года производство в отношении него приостановили после заключения им контракта на прохождение военной службы в зоне СВО.
Первой суд допросил Ирину Потехину. Сейчас она остается вице-губернатором Петербурга, ответственным за работу комитета по образованию, архивного комитета и комитета по делам записи актов гражданского состояния, а в 2019–2020 годах курировала в том числе информационную и внутреннюю политику региона.
По ее словам, Елена Никитина была одним из немногих специалистов в Смольном, хорошо понимавших специфику социальных сетей. Интернет-аудитория телеканала «Санкт-Петербург» тогда оставалась небольшой, а основное вещание — кабельным. Чтобы быстро увеличить охват, город решил использовать уже существующие районные и тематические сообщества и другие площадки с собственной аудиторией. Задачей было доносить до жителей информацию о работе властей — от строительства школ и поликлиник до вводимых ограничений. Особенно востребованной такая система стала во время пандемии. Результат, рассказывала госпожа Потехина, можно было видеть практически в реальном времени по просмотрам, репостам и другой аналитике.
Именно она предложила Борису Петрову привлечь к работе Никитину. При этом свидетельница несколько раз подчеркнула: обязательным было само поручение быстро увеличить аудиторию, а не конкретный способ его выполнения. ГАТР мог выбрать другую модель вместо внешнего подрядчика.
Проект предполагалось финансировать за счет перераспределения уже утвержденной городским бюджетом субсидии телеканалу. Точную сумму госпожа Потехина не вспомнила, предположив, что первоначально в 2020 году речь шла примерно о 10–15 млн рублей. Этот объем она назвала пилотным. Отдельный механизм контроля расходов со стороны вице-губернатора не устанавливался — за финансовые процедуры должен был отвечать сам ГАТР.
Работу при этом требовалось запустить быстро. По словам госпожи Потехиной, объем определяли исходя из того, что телеканал физически сможет успеть сделать. Необходимость перераспределять уже спланированные расходы генеральный директор Борис Петров воспринял «без особых восторгов», но от выполнения поручения не уклонялся .
Председатель комитета по печати Владимир Рябовол, также опрошенный во время заседания, рассказал, что Петров относился к новому направлению осторожно. Ему было не вполне понятно, как процесс организовать и контролировать. Создание собственного подразделения требовало времени на поиск и обучение сотрудников, поэтому одним из вариантов стало привлечение подрядчика.
Отдельно в суде обсуждали отсутствие в части публикаций прямых ссылок на телеканал. Подсудимая, экс-глава регионального ЦУР Елена Никитина, заявила, что на следствии были проверены около 44 тыс. представленных ссылок и, по ее словам, само существование публикаций не оспаривается. «Камнем преткновения» она назвала позицию следствия о том, что в материалах обязательно должна была быть ссылка на «Санкт-Петербург».
Госпожа Потехина ответила, что такая маркировка могла снижать эффективность размещений: официальную информацию часть аудитории воспринимает как пропаганду или давление, а некоторые сообщества вообще не готовы работать с внешними ссылками.
Похожую механику ранее описывал бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин, рассказывавший о «натуральных посевах», когда материал адаптировался под конкретное сообщество и публиковался без обязательной ссылки на первоисточник.
С точки зрения Ирины Потехиной, задача в итоге была выполнена, а ущерба телеканалу не причинено. Никитину она назвала самым талантливым специалистом по соцсетям из тех, с кем ей приходилось работать.
В тот момент проект с привлечением Елены Никитиной и ее партнеров развивался на фоне осложнения информационной ситуации вокруг Смольного. «Ъ Северо-Запад» ранее сообщал, что спорные договоры действовали в период конфликта Евгения Пригожина (основатель и руководитель ГК «Конкорд», медиахолдинга «Патриот» и ЧВК «Вагнер», погиб в авиакатастрофе в 2023 году) с руководством городской администрации. Медиаструктуры господина Пригожина тогда вели заметную кампанию против губернатора Александра Беглова. Острая фаза противостояния пришлась на лето 2020 года.
Следом показания дал председатель комитета по печати Смольного Владимир Рябовол. Он подтвердил, что задачу по расширению аудитории телеканала в конце 2019-го — начале 2020 года поставила Ирина Потехина. ГАТР, по его словам, мог создать собственное направление либо привлечь внешнего исполнителя.
Роль Никитиной господин Рябовол сначала описывал как экспертную и координационную. Она собирала информацию от органов власти, помогала определять темы для разъяснения жителям и консультировала по работе с интернет-площадками. Решения о подрядчике и договоре, утверждал свидетель, оставались за ГАТР.
Эта версия вызвала вопросы у судьи Ирины Гречишко. Если телеканал сам должен был определить способ работы, выбрать подрядчика и контролировать договор, суд попытался выяснить, зачем тогда в процессе постоянно участвовала Елена Никитина. В ходе обсуждения подсудимая Никитина заметила: «У меня такой же вопрос, ваша честь». Господин Рябовол ответил, что она могла оказывать методическую помощь, но не управляла телеканалом.
После этого прокуратура попросила огласить прежние показания Владимира Рябовола. После роста числа негативных упоминаний администрации Петербурга, рассказывал тогда господин Рябовол, было решено расширить распространение позитивной информации о работе Смольного в соцсетях и мессенджерах. На одном из совещаний Ирина Потехина сообщила, что организацией работы занимается Елена Никитина, а Борис Петров должен обеспечить ее финансирование через договор со сторонней организацией.
На следствии господин Рябовол рассказывал, что Ирина Потехина и Елена Никитина периодически просили разобраться в причинах задержки выплат фонду «Новое медиа», а руководство ГАТР ссылалось на отсутствие необходимых отчетов и актов. В суде он уточнил, что контролировалась не сама оплата, а выход публикаций. Если они прекращались, выясняли причину, которой могла быть и задержка платежа.
Суд также попытался выяснить причины ухода с должности Бориса Петрова. Его контракт истек осенью 2020 года и продлен не был. Ирина Потехина заявила, что к тому моменту уже не курировала медиаблок и причин решения не знает. Владимир Рябовол сначала предположил, что учитывалось мнение курирующего вице-губернатора, назвав Потехину. После напоминания суда, что она уже оставила это направление, свидетель признал, что обстоятельств не помнит.
После Петрова ГАТР возглавил Александр Малькевич. Из оглашенных показаний Владимира Рябовола следовало, что последнего не устраивали условия договора и качество отчетности фонда. Малькевич предъявлял дополнительные требования и задерживал оплату до получения документов, из-за чего у него возникали разногласия с Никитиной. При этом уже при нем в начале 2021 года был заключен следующий договор с «Новым медиа». В дальнейшем такую модель продолжать не стали.
Сам Владимир Рябовол, как и Ирина Потехина, заявил, что по достигнутому результату ущерба телеканалу не видит. Комитет по печати, по его словам, проверял соответствие расходов целям субсидии, тогда как исполнение конкретного договора должен был контролировать ГАТР.
Последней суд допросил Ирину Камневу, супругу Николая Камнева и президента фонда «Новое медиа». Она утверждала, что работа по договорам с ГАТР действительно велась, а отчеты готовились примерно раз в месяц. Роль Никитиной свидетельница описала не как управление фондом, а как контроль за выполнением общей информационной задачи. Обязательного требования ставить ссылку на телеканал в каждой публикации, по ее словам, договор не содержал. Сергея Кожокара как человека, связанного с работой фонда, госпожа Камнева, по ее словам, не знала и его фамилии от мужа не слышала.
На предыдущих заседаниях суд разбирал как саму информационную работу, так и движение денег. Бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказывал о «натуральных посевах» городской повестки без обязательных ссылок на «Санкт-Петербург», оплате размещений наличными и переводами, а Ростислав Шипицын — о работе команды Никитиной еще до официального запуска ЦУР и передаче Кожокару снятых со счета ИП средств. На другом заседании бывшие участники команды рассказывали о подготовке «адаптивного контента», работе Telegram-каналов и расчетах через ИП, в том числе об оглашенных показаниях Александра Егорова о передаче большей части полученных от фонда средств Кожокару. Отдельно суд заслушал свидетелей, занимавшихся мониторингом негативной повестки и комментариев о городских властях. Позднее Евгений Пичугин заявил, что по просьбе Николая Камнева организовал ИП для получения и обналичивания средств, а наличные, по его словам, забирал Камнев либо человек, похожий на Сергея Кожокара.