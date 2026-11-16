Главные новости за 16 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Движение транспорта по Крымскому мосту ограничено после удара ВСУ, ограничения, по предварительной оценке, продлятся до середины дня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Для ликвидации последствий задействованы необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб, а минувшей ночью ПВО перехватили и уничтожили более 1,3 тыс. БПЛА над регионами России, в том числе над Кубанью и Крымом.
Глава Курганинского района Андрей Ворушилин умер 15 ноября после продолжительной болезни. Господин Ворушилин родился в 1965 году, начинал трудовую деятельность колхозником, а с 2015 года возглавлял Курганинский район.
Андрей Нечаев назначен генеральным директором ГУП Республики Крым «Крымэнерго» и приступил к обязанностям 16 ноября 2026 года; ранее он занимал должность коммерческого директора предприятия по энергосбытовой деятельности. Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко, поблагодарив бывшего врио гендиректора Рустема Бекирова за работу в переходный период.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения об обращении в доход государства имущества бывшего первого замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова и связанных с ним лиц на общую сумму около 107 млн руб. В собственность РФ уже передали земельный участок, три квартиры, машино-место и четыре автомобиля премиум-класса стоимостью 77 млн руб., а еще около 30 млн руб. взыскиваются в рамках исполнительного производства.
Средние расходы жителей Краснодарского края на традиционные продукты для новогоднего стола за год выросли на 7%, при этом динамика спроса на отдельные товары оказалась разнонаправленной, следует из данных «Чек Индекса» за период с 1 октября по 10 ноября 2026 года. Наиболее заметно подорожали мандарины и маринованные огурцы — на 12%, до 200 и 163 руб. соответственно, а единственным продуктом, средний чек на который снизился, стали яйца — на 1%, до 127 руб.
Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего председателя Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексея Куделина к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 150 млн руб. по делу о взятках на общую сумму 15 млн руб. за избрание более мягких мер пресечения. Бывший прокурор Октябрьского района Ростова Роман Агапов получил восемь лет и штраф 20 млн руб., адвокат Виталий Проскуряков — семь лет и штраф 20 млн руб.
За десять месяцев 2026 года число сделок в сегменте гостиничной и апартаментной недвижимости на побережье Краснодарского края и Крыма упало на 39% относительно аналогичного периода прошлого года. Причинами аналитики называют насыщение рынка, конкуренцию с другими курортными зонами России и сложную политико-экономическую обстановку, при этом средняя цена квадратного метра курортной недвижимости на побережье Черного моря не изменилась, оставшись на уровне 470 тыс. руб.