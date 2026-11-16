Гендиректором «Крымэнерго» назначен Андрей Нечаев
Андрей Нечаев назначен генеральным директором ГУП Республики Крым «Крымэнерго». К исполнению обязанностей он приступил 16 ноября 2026 года. Ранее господин Нечаев занимал должность коммерческого директора предприятия по энергосбытовой деятельности.
Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Он также поблагодарил бывшего временно исполняющего обязанности гендиректора Рустема Бекирова за работу в переходный период.