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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Умер глава Курганинского района Андрей Ворушилин

Глава Курганинского района Андрей Ворушилин умер 15 ноября после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

пресс-служба администрации Курганинского района

Андрей Ворушилин родился 3 сентября 1965 года в Курганинске. Трудовую деятельность начал колхозником, затем работал главным инженером районного управления сельского хозяйства, председателем колхоза и руководителем предприятия.
Впоследствии он возглавлял Курганинское городское поселение. В 2015 году Андрей Ворушилин стал главой Курганинского района.
Администрация района выражает соболезнования родным и близким Андрея Ворушилина.

Авторы

  • Алина Зорина