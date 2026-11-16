Умер глава Курганинского района Андрей Ворушилин
Глава Курганинского района Андрей Ворушилин умер 15 ноября после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.
Андрей Ворушилин родился 3 сентября 1965 года в Курганинске. Трудовую деятельность начал колхозником, затем работал главным инженером районного управления сельского хозяйства, председателем колхоза и руководителем предприятия.
Впоследствии он возглавлял Курганинское городское поселение. В 2015 году Андрей Ворушилин стал главой Курганинского района.
Администрация района выражает соболезнования родным и близким Андрея Ворушилина.