Продукты для новогоднего стола на Кубани подорожали до 12%
Средние расходы жителей Краснодарского края на традиционные продукты для новогоднего стола за год выросли на 7%. При этом динамика спроса на отдельные товары оказалась разнонаправленной, следует из предоставленных «Ъ-Кубань» данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» за период с 1 октября по 10 ноября 2026 года.
Наиболее заметно подорожали мандарины и маринованные огурцы: средний чек на них увеличился на 12%, до 200 и 163 руб. соответственно. При этом число покупок мандаринов выросло на 6%, а огурцов, напротив, сократилось на 5%.
Крабовые палочки подорожали на 10%, до 136 руб., майонез — на 7%, до 134 руб. Количество покупок этих товаров изменилось разнонаправленно: спрос на майонез увеличился на 4%, а на крабовые палочки — снизился на 4%. Средний чек на соленую сельдь вырос на 8%, до 384 руб., при сокращении числа покупок на 5%. Консервированный зеленый горошек подорожал на 8%, до 109 руб., а количество покупок уменьшилось на 10%.
Единственным продуктом из исследуемой группы, средний чек на который снизился, стали яйца: за год они подешевели на 1%, до 127 руб. Число покупок при этом выросло на 9%.
В «Чек Индексе» отмечают, что в предновогодний период покупатели, как правило, уделяют больше внимания качеству продуктовой корзины и чаще готовят дома. Наличие более дешевых альтернатив не всегда становится определяющим фактором: потребители нередко выбирают товары с оптимальным соотношением цены и качества, что отражается на структуре и стоимости покупок.