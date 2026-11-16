Продукты для новогоднего стола на Кубани подорожали до 12%

Крабовые палочки подорожали на 10%, до 136 руб., майонез — на 7%, до 134 руб. Количество покупок этих товаров изменилось разнонаправленно: спрос на майонез увеличился на 4%, а на крабовые палочки — снизился на 4%. Средний чек на соленую сельдь вырос на 8%, до 384 руб., при сокращении числа покупок на 5%. Консервированный зеленый горошек подорожал на 8%, до 109 руб., а количество покупок уменьшилось на 10%.