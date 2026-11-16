Число сделок на рынке курортной недвижимости Кубани и Крыма упало за год на 39%

«Если смотреть на цифры, то количество сделок снизилось. Но это обусловлено не охлаждением интереса, а вводом в эксплуатацию крупных проектов, которые ранее занимали существенную долю рынка - часть спроса просто сместилась в готовый продукт. По месяцам картина выглядит следующим образом: февраль дал первый мощный пик — за счет старта продаж нового проекта, а максимальным по объему сделок стал летний сезон»,— прокомментировали в пресс-службе «Неометрии».