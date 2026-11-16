Число сделок на рынке курортной недвижимости Кубани и Крыма упало за год на 39%
За десять месяцев текущего года число сделок в сегменте гостиничной и апартаментной недвижимости упало на 39% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные по побережью Краснодарского края и Крыма «Ъ-Кубань» озвучила директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.
«Мы связываем падение с первичным насыщением рынка, поскольку апарт-отели как продукт уже не воспринимаются как новинка. Кроме того, одной из причин стала конкуренцией со стороны других курортных зон России — Кавминводы, Архыз, Калининградская область, Дагестан и другие. Также причиной является сложная политическая и экономическая обстановка»,— говорит госпожа Змиевская.
Партнер NF Group Ольга Широкова отмечает, что наиболее большой потенциал развития курортной недвижимости имеет Сочи, поскольку на курорте сосредоточена основная масса проектов. В других городах Краснодарского края, таких как Туапсе, Анапа и Новороссийск — рынок, по словам эксперта, только набирает обороты и пока не может предоставить такую вариативность предложения.
Руководитель отдела продаж проекта Alean Select Agoy Елена Умарова Елена Умарова отмечает неоднородность спроса по побережью, но в Туапсинском районе, по ее словам, интерес инвесторов устойчивый: локация воспринимается как точка роста с более доступным порогом входа.
В компании «Неометрия» рассказали «Ъ-Кубань», что спрос на гостиничную недвижимость в Сочи в течение 2026 года демонстрировал разнонаправленную динамику, и эта волатильность, по словам экспертов девелопера, была привязана к этапам реализации крупных инвестиционных проектов.
«Если смотреть на цифры, то количество сделок снизилось. Но это обусловлено не охлаждением интереса, а вводом в эксплуатацию крупных проектов, которые ранее занимали существенную долю рынка - часть спроса просто сместилась в готовый продукт. По месяцам картина выглядит следующим образом: февраль дал первый мощный пик — за счет старта продаж нового проекта, а максимальным по объему сделок стал летний сезон»,— прокомментировали в пресс-службе «Неометрии».
Как ранее писал «Ъ-Сочи», средняя цена квадратного метра курортной недвижимости на побережье Черного моря в 2026 году составляет 470 тыс. руб. В сравнении с 2025 годом данное значение не изменилось, показав рост в 1%. «Внутри отдельных зон динамика была разнонаправленной, в основном она была связана с выходом отдельных проектов. Самой дорогой зоной остается Сочи — 850 тыс. руб. за кв. м. На второе место вышел Туапсе, где началась реализация крупных комплексов категории „пять звезд“, средняя цена здесь 751 тыс. руб. В остальных локациях побережья стоимость ниже: в Анапе — 436 тыс. руб., в Ялте и Алуште — 415 тыс. руб., в Евпатории — 272 тыс. руб.»,— сообщила изданию Ольга Змиевская.
Подробнее о рынке курортной недвижимости на побережье Краснодарского края и Крыма читейте в материале «Review. Юг России» — «Экономика побережья».