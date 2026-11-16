ВСУ ударили по Крымскому мосту
Движение транспорта по Крымскому мосту ограничено после удара ВСУ. Ограничения, по предварительной оценке, продлятся до середины дня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Для ликвидации последствий задействованы необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб. Информацию о паромном сообщении между Крымом и портом «Кавказ» можно получить, обратившись в министерство транспорта республики.
Глава Крыма заверил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью ПВО перехватили и уничтожили более 1,3 тыс. БПЛА над регионами страны. Дроны в том числе сбили над Кубанью и Крымом.