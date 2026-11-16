Экс-председателя районного суда Ростова в Краснодаре осудили на 12 лет за взятки
Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина к 12 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Бывший прокурор Октябрьского района Ростова-на-Дону Роман Агапов получил восемь лет лишения свободы, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов Виталий Проскуряков — семь лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
Согласно материалам дела, Алексей Куделин, согласовывая действия с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой, получил взятки на общую сумму 15 млн руб. за избрание более мягких мер пресечения в отношении трех фигурантов уголовных дел. Часть денег он передал госпоже Золотаревой, которая, как установил суд, давала указания поддерживать соответствующие решения районного суда в апелляционной инстанции.
Еще один эпизод связан с передачей взятки в размере 2 млн руб. По версии обвинения, в январе 2023 года Роман Агапов, намереваясь помочь знакомому, которому грозило заключение под стражу, обратился к Виталию Проскурякову с предложением передать деньги суду. Адвокат связался с Алексеем Куделиным, с которым состоял в доверительных отношениях. Сумму взятки определили по согласованию с Еленой Золотаревой.
Получив деньги, Куделин использовал свое служебное положение и авторитет, чтобы убедить судью Ленинского районного суда избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста. Это решение впоследствии было поддержано Ростовским областным судом.
Алексею Куделину назначено 12 лет лишения свободы со штрафом 150 млн руб. Кроме того, суд постановил взыскать с него в доход государства 17 млн руб., полученных в качестве взятки.
Роман Агапов приговорен к восьми годам колонии и штрафу 20 млн руб.
Виталий Проскуряков получил семь лет лишения свободы и штраф 20 млн руб.
Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.