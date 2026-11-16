Экс-председателя районного суда Ростова в Краснодаре осудили на 12 лет за взятки

Еще один эпизод связан с передачей взятки в размере 2 млн руб. По версии обвинения, в январе 2023 года Роман Агапов, намереваясь помочь знакомому, которому грозило заключение под стражу, обратился к Виталию Проскурякову с предложением передать деньги суду. Адвокат связался с Алексеем Куделиным, с которым состоял в доверительных отношениях. Сумму взятки определили по согласованию с Еленой Золотаревой.