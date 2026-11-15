Главные новости за неделю 9–15 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодарском крае за девять месяцев 2026 года инициировали десять новых дел о банкротстве юридических лиц в сфере АПК. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано пять таких дел.
В Адыгее приступили к строительству третьего этапа автомобильной дороги Гузерипль — плато Лагонаки. Новый участок протяженностью 7,4 км должен сократить расстояние между туристическими объектами с 71 до 32 км.
Краснодарский краевой суд увеличил до 21 года срок лишения свободы создателю и руководителю секты «Школа Жизни» Олегу Гармашу, признанному виновным в создании религиозного объединения, уличенного в насилии над гражданами.
Бывший вице-губернатор Кубани Анна Минькова, ее экс-супруг Вадим Миньков и мать Светлана Двадненко обжаловали в Четвертом кассационном суде решение об обращении в доход государства семейных активов стоимостью 338 млн руб.. Они настаивают на законности их приобретения.
Роспотребнадзор подтвердил вспышку инфекции на базе отдыха «Кленовник» в станице Шапсугской Абинского района Кубани, выявив грубые нарушения санитарных норм и несоответствие питьевой воды гигиеническим требованиям. Деятельность базы приостановлена на 90 суток.
Банк «Национальный стандарт» подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к Росимуществу с требованием обратить взыскание на заложенное имущество — 14 объектов недвижимости в станице Елизаветинской общей начальной продажной стоимостью 307,6 млн руб. Третьим лицом по делу привлечена Янина Копайгородская, супруга осужденного экс-главы Сочи Алексея Копайгородского, во владении которой ранее находились эти земельные участки и коммерческие помещения.
Ленинский суд Краснодара провел закрытые слушания по иску Генпрокуратуры к вице-губернатору Кубани Игорю Галасю и членам его семьи, длившиеся практически весь день, однако решение по иску в четверг принято не было. По информации представителей ответчиков, суд исследовал письменные доказательства, а следующее заседание должно состояться через неделю.
Пролетарский районный суд Ростовской области приговорил бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 14 годам и шести месяцам колонии, признав его виновным в организации двух покушений на убийство. Второй фигурант дела, бывший сотрудник кубанского МЧС Мелько Джемо, получил 11 лет и шесть месяцев колонии.
Краснодарский край присоединился к соглашениям о стабилизации цен на товары, которые по состоянию на 13 ноября действуют в 78 регионах России с участием 14,7 тыс. хозяйствующих субъектов. Соглашения заключаются между региональными властями и бизнесом и направлены на сдерживание роста цен.
Краснодарский край занял первое место среди регионов юга России по объему закупок модульных центров обработки данных (ЦОД).
В Севастополе из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергоинфраструктуры за пределами региона периодически не хватает от 25 до 50% необходимой электроэнергии.