На Кубани организатору секты «Школа Жизни» увеличили срок до 21 года
Краснодарский краевой суд увеличил до 21 года срок лишения свободы Олегу Гармашу, создателю и руководителю секты «Школа Жизни». Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Гармаш был признан виновным в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более лиц. Ранее Прикубанский районный суд Краснодара вынес ему приговор по ч. 1 ст. 239, п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.
Рассмотрев дело в апелляционном порядке, судебная коллегия Краснодарского краевого суда усилила наказание. Помимо 21 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии, Гармашу назначено ограничение свободы на два года и запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение 20 лет.
По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, деятельность секты была пресечена сотрудниками УФСБ России по региону в декабре 2024 года. Адепты объединения подвергались физическому и психологическому насилию со стороны его руководителя.