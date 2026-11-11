На Кубани организатору секты «Школа Жизни» увеличили срок до 21 года

Гармаш был признан виновным в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более лиц. Ранее Прикубанский районный суд Краснодара вынес ему приговор по ч. 1 ст. 239, п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.