Вернут ли Хуанга в Nvidia из «медовой ловушки»?
Обзор зарубежной прессы
Дженсен Хуанг планирует вернуть себе кресло главы Nvidia. Его союзники собирают так называемый «боевой штаб» из руководителей компаний Кремниевой долины. Они надеются убедить совет директоров восстановить Хуанга в должности, сообщает Financial Times. Однако против выступает Белый дом. Министр финансов США Скотт Бессент призвал Nvidia провести радикальную перестановку в руководстве. Теперь и другие компании пересматривают личные связи своих руководителей, пишут в зарубежных СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Сайт, созданный специально в поддержку Дженсена Хуанга, собрал уже 150 тыс. подписей. За возвращение сооснователя Nvidia выступили сотрудники компании, ее акционеры и владельцы других технологических гигантов. В их числе глава SpaceX и Tesla Илон Маск, соучредитель YouTube Стив Чен, бывший гендиректор Uber Трэвис Каланик, отмечает Fox Business. Они требуют справедливого судебного разбирательства и доказательств вины Хуанга.
Но у властей сомнений нет. Министр финансов Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что результаты расследования о соблюдении Nvidia экспортных ограничений на чипы должны быть готовы в течение 10 дней, пишет Reuters. Кроме того, он порекомендовал корпорации искать нового руководителя за пределами компании.
Business Insider отмечает, что на высший пост могла бы претендовать Мэдисон Хуанг, дочь Дженсена. Пока отец пытается выпутаться из сексуального скандала, она стремительно укрепляет свои позиции в компании. Девушка занимает пост старшего директора по маркетингу продуктов в области физического искусственного интеллекта. Но ее влияние выходит уже далеко за пределы должностных компетенций. Коллеги характеризуют ее как проницательную и несгибаемую. Правда, чтобы занять высший пост в компании, ей пока не хватает опыта, но лет через 10 Мэдисон легко представить во главе Nvidia.
Механизм работы этого старейшего капкана в корпоративном мире описывает The Guardian. Принято считать, что шпионаж — это прослушка, слежка, взлом систем и прочие высокотехнологичные методы. Но на практике гораздо чаще речь идет о социальной инженерии — манипулировании людьми. Особенно активно американскими технологиями интересуется Китай. С 2000-го по 2022 год выявлено больше 220 случаев шпионажа в пользу Пекина, говорится в отчетах.
В августе 2026-го, например, ФБР рассекретило документы о тайной связи бывшего конгрессмена от Калифорнии Эрика Суолвелла с Кристин Фанг, которую также подозревают в работе на китайскую разведку. Специалисты по безопасности говорят, что именно «медовые ловушки» труднее всего обезвредить, поскольку тут все завязано на непредсказуемом человеческом факторе.
Крупные американские технологические корпорации стали проводить обучающие сессии, где работников знакомят с типичными сценариями «медовых ловушек». Их предупреждают об опасности и призывают пересмотреть свои отношения с подругами. Также экспресс-курсы по противодействию шпионажу проходят сотрудники Еврокомиссии и Европарламента. Politico пишет, что они участвуют в командных ролевых играх.