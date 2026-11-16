Вернут ли Хуанга в Nvidia из «медовой ловушки»?

В августе 2026-го, например, ФБР рассекретило документы о тайной связи бывшего конгрессмена от Калифорнии Эрика Суолвелла с Кристин Фанг, которую также подозревают в работе на китайскую разведку. Специалисты по безопасности говорят, что именно «медовые ловушки» труднее всего обезвредить, поскольку тут все завязано на непредсказуемом человеческом факторе.