Кубанский бизнес более чем на треть нарастил закупки модульных дата-центров
Краснодарский край занял первое место среди регионов юга России по объему закупок модульных центров обработки данных (ЦОД). За январь—октябрь 2026 года коммерческие предприятия региона увеличили приобретение таких решений более чем на треть. Об этом «Эксперту Юг» сообщила директор по развитию цифровых продуктов электронной торговой площадки «ТендерПро» Ольга Горчицына.
На промышленные предприятия Кубани пришлось 32% от общего числа объявленных тендеров на закупку модульных ЦОД. Еще 19% процедур инициировали компании торговли и электронной коммерции, 14% — телекоммуникационные операторы, 8,5% — кредитные и финансовые организации.
В структуре закупок южного макрорегиона Краснодарский край обеспечил 44,1% профильных тендеров. На втором месте оказалась Ростовская область с долей 32,3%, на третьем — Волгоградская область (14,7%).
По словам Ольги Горчицыной, спрос на вычислительные мощности растет быстрее, чем в России вводятся в эксплуатацию капитальные дата-центры. На ранней стадии строительства находятся около 30 объектов общей стоимостью более 340 млрд руб., еще почти 40 проектов заморожены. На этом фоне компании активнее проводят торги на поставку модульных решений, отметила представитель «ТендерПро».