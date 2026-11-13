Кубанский бизнес более чем на треть нарастил закупки модульных дата-центров

По словам Ольги Горчицыной, спрос на вычислительные мощности растет быстрее, чем в России вводятся в эксплуатацию капитальные дата-центры. На ранней стадии строительства находятся около 30 объектов общей стоимостью более 340 млрд руб., еще почти 40 проектов заморожены. На этом фоне компании активнее проводят торги на поставку модульных решений, отметила представитель «ТендерПро».