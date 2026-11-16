Песков: Крымский мост получил незначительные повреждения при ударе ВСУ
Минтранс России позднее раскроет информацию о повреждениях Крымского моста после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, сейчас происходит оценка незначительных повреждений.
ВСУ атаковали Крымский мост сегодня утром. Как уточнял Минтранс, никто не пострадал. Движение автомобилей по мосту приостановлено. На подъездах к мосту со стороны Краснодарского края установили два пункта обогрева.