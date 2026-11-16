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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

Песков: Крымский мост получил незначительные повреждения при ударе ВСУ

Минтранс России позднее раскроет информацию о повреждениях Крымского моста после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, сейчас происходит оценка незначительных повреждений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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ВСУ атаковали Крымский мост сегодня утром. Как уточнял Минтранс, никто не пострадал. Движение автомобилей по мосту приостановлено. На подъездах к мосту со стороны Краснодарского края установили два пункта обогрева.

Что известно об атаках ВСУ на регионы России к утру 16 ноября

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