Песков: Крымский мост получил незначительные повреждения при ударе ВСУ

Минтранс России позднее раскроет информацию о повреждениях Крымского моста после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, сейчас происходит оценка незначительных повреждений.