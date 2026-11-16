Politico: европейских чиновников и парламентариев учат борьбе со шпионами

По данным Politico, игроки должны были примерить на себя роль шпионов, проникнуть в чужой кабинет и найти там как можно больше данных о его владельце. Затем участникам игры надо было с помощью похищенных данных получить доступ к онлайн-аккаунту и другой личной информации своей цели. Сообщается, что игра была организована управлением Еврокомиссии по цифровым сервисам DG DIGIT.