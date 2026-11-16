Politico: европейских чиновников и парламентариев учат борьбе со шпионами
В ЕС начали проводить тренинги для чиновников и парламентариев, чтобы те могли лучше противодействовать шпионажу. Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники. По данным издания, для должностных лиц из Еврокомиссии и Европарламента провели специальную игру Cyber Escape Game, которая должна была показать участникам, как легко конфиденциальные данные могут попасть в руки шпионов.
По данным Politico, игроки должны были примерить на себя роль шпионов, проникнуть в чужой кабинет и найти там как можно больше данных о его владельце. Затем участникам игры надо было с помощью похищенных данных получить доступ к онлайн-аккаунту и другой личной информации своей цели. Сообщается, что игра была организована управлением Еврокомиссии по цифровым сервисам DG DIGIT.
Кроме того, как пишет Politico, спецслужбы проводят для европейских чиновников инструктажи, на которых объясняют, как не стать объектом шпионажа. Среди рекомендаций — избегать компрометирующих ситуаций и быть осторожными с подозрительно дружелюбными людьми и теми, кто слишком интересуется их работой.
В частности, чиновников предупреждают о так называемом сценарии «медовая ловушка» — когда злоумышленники используют романтические или другие личные отношения для получения сведений или шантажа. Издание отмечает, что это стало особенно актуально после скандала с гендиректором корпорации Nvidia Дженсеном Хуангом, любовницу которого подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.