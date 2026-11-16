«Оказался полностью разочарован»
Дмитрий Гронский — об электрическом роботакси Tesla Cybercab
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Если вы смотрели Джереми Кларксона в классических выпусках телепередачи Top Gear или читали его колонки про автомобили — кстати, они выходили на русском языке отдельной книжкой, — то наверняка обращали внимание на то, как журналист разделывается с предметами своего исследования. Вроде бы изругал автомобиль, но сделал это так изящно и с таким юмором, что о машине в целом остается хорошее впечатление.
То ли Кларксон теперь стал не тот, то ли современные машины стали хуже, чем 20 лет назад, но для электрического роботакси Tesla Cybercab знаменитый телеведущий вообще не нашел добрых слов. Он оказался полностью разочарован своими поездками в штате Техас, назвав их технически проблемными и даже опасными — авторскую колонку Кларксона опубликовала газета Sunday Times.
В первой поездке автомобиль даже не смог начать движение — Cybercab остановился в нескольких метрах от точки посадки, при этом бортовой ассистент ошибочно сообщал, что машина уже движется. Представитель Tesla рекомендовал Кларксону отменить поездку и вызвать замену. Во второй поездке произошло несколько инцидентов: роботакси игнорировало красный свет, резко тормозило перед несуществующими препятствиями и не останавливалось по прибытии в пункт назначения.
Кларксон отметил, что целых десять минут он был в состоянии беспомощности, так как в салоне отсутствовали руль и педали. Особенно насторожило журналиста, что Cybercab не сразу остановился, а продолжил движение, объясняясь поиском безопасного места для парковки, при этом проезжая вполне подходящие места. Такие сбои не первый раз фиксируются у роботакси Tesla — в сети уже была информация о столкновении с придорожным столбиком, а по автопарку в Остине открыт федеральный следственный процесс по вопросам безопасности.
Служба роботакси Tesla работает уже несколько месяцев в городах Техаса и Флориды. По данным независимых аналитиков, в середине ноября 2026-го в Техасе было зарегистрировано около 1,3 тыс. таких автомобилей.