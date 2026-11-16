«Оказался полностью разочарован»

Кларксон отметил, что целых десять минут он был в состоянии беспомощности, так как в салоне отсутствовали руль и педали. Особенно насторожило журналиста, что Cybercab не сразу остановился, а продолжил движение, объясняясь поиском безопасного места для парковки, при этом проезжая вполне подходящие места. Такие сбои не первый раз фиксируются у роботакси Tesla — в сети уже была информация о столкновении с придорожным столбиком, а по автопарку в Остине открыт федеральный следственный процесс по вопросам безопасности.