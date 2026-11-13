Экс-замначальника кубанского МЧС приговорили к 14,5 года колонии

По версии следствия, Сергей Симоненко организовал покушения на бывшего подчиненного и его брата. Первый эпизод связан с поджогом автомобиля, второй — с ранением из травматического пистолета. По версии обвинения, Мелько Джемо помогал Сергею Симоненко в организации преступлений.