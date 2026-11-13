Экс-замначальника кубанского МЧС приговорили к 14,5 года колонии
Пролетарский районный суд Ростовской области приговорил бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 14 годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в организации двух покушений на убийство. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.
Вместе с Сергеем Симоненко по делу проходил бывший сотрудник кубанского МЧС Мелько Джемо. Суд присяжных признал обоих фигурантов виновными в двух эпизодах покушения на убийство. По решению суда Мелько Джемо получил 11 лет и шесть месяцев колонии.
По версии следствия, Сергей Симоненко организовал покушения на бывшего подчиненного и его брата. Первый эпизод связан с поджогом автомобиля, второй — с ранением из травматического пистолета. По версии обвинения, Мелько Джемо помогал Сергею Симоненко в организации преступлений.
Оба фигуранта не признали вину. Однако присяжные посчитали доказанной их причастность к обоим преступлениям. На основании вердикта коллегии присяжных суд назначил им наказание: Сергею Симоненко — 14,5 года лишения свободы, Мелько Джемо — 11,5 года колонии.