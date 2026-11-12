Банк требует продать с торгов склад в Краснодаре, конфискованный у Янины Копайгородской

Речь идет о продаже с публичных торгов единым лотом 14 объектов недвижимости, принадлежащих РФ. Общая начальная продажная стоимость установлена в размере 307,6 млн руб. В залоге — нежилые здания и сооружения в станице Елизаветинской в Краснодаре по улице Энергетиков, дом 3, а также земельный участок площадью почти 2,4 га.