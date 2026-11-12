Банк требует продать с торгов склад в Краснодаре, конфискованный у Янины Копайгородской
АО Банк «Национальный стандарт» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края к Российской Федерации в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Банк требует обратить взыскание на заложенное имущество по договору купли-продажи с ипотекой, следует из материалов дела.
Речь идет о продаже с публичных торгов единым лотом 14 объектов недвижимости, принадлежащих РФ. Общая начальная продажная стоимость установлена в размере 307,6 млн руб. В залоге — нежилые здания и сооружения в станице Елизаветинской в Краснодаре по улице Энергетиков, дом 3, а также земельный участок площадью почти 2,4 га.
Крупнейшие лоты — земельный участок (119,6 млн руб.), здание с пристройками площадью 4,3 тыс. кв. м (59,4 млн руб.) и административно-бытовое здание (16 млн руб.). В список также вошли склады, гаражи, проходная, пожарный водоем и трансформаторная подстанция.
Как следует из материалов дела, третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, привлечена индивидуальный предприниматель Янина Копайгородская — супруга экс-главы Сочи Алексея Копайгородского, осужденного в октябре 2026 года на 15 лет колонии строгого режима за коррупцию. Янина Копайгородская за посредничество во взяточничестве и ряд других эпизодов осуждена на девять лет.
По данным 93.ру, во владении госпожи Копайгородской на берегу Кубани в станице Елизаветинской находились более 2 га земли. Почти половину этой территории занимают коммерческие и технические помещения: четыре склада, магазин, гараж, шесть нежилых помещений, трансформаторная подстанция и пожарный водоем. Суммарная кадастровая стоимость земли и всех помещений составляла почти 345 млн руб.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 18 января.