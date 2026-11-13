ФАС: Краснодарский край присоединился к соглашениям о стабилизации цен

По данным ведомства, на 13 ноября соглашения действуют в 78 регионах России. К ним присоединились 14,7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 231 производитель, 52 оптовые организации, 13,7 тыс. организаций розничной торговли, 49 аптечных сетей и пунктов, а также 391 продавец строительных материалов.