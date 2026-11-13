ФАС: Краснодарский край присоединился к соглашениям о стабилизации цен
Краснодарский край присоединился к соглашениям о стабилизации цен на товары. Об этом 13 ноября сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в мессенджере MAX. Помимо Кубани к инициативе присоединились Республика Марий Эл, Омская область и Москва.
По данным ведомства, на 13 ноября соглашения действуют в 78 регионах России. К ним присоединились 14,7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 231 производитель, 52 оптовые организации, 13,7 тыс. организаций розничной торговли, 49 аптечных сетей и пунктов, а также 391 продавец строительных материалов.
Соглашения заключаются между региональными властями и представителями бизнеса и направлены на сдерживание роста цен на товары.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении восьми компаний по подозрению в сговоре на торгах по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог в Краснодарском крае и других регионах. Общая стоимость закупок превысила 8 млрд руб.