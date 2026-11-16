После атаки БПЛА на автобус в Запорожской области возбуждено дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара беспилотника по пассажирскому автобусу в Запорожской области. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
По данным СКР, удар пришелся по автобусу в районе села Богдановка Черниговского муниципального округа. Транспорт следовал по маршруту Черниговка — Бердянск. Пострадали водитель и два пассажира.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства атаки. В том числе выясняют тип и модель примененного БПЛА, а также устанавливают причастных к преступлению лиц.