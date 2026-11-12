Работу базы отдыха на Кубани приостановили на 90 суток из-за вспышки инфекции
Вспышку инфекционного заболевания зафиксировали на базе отдыха «Кленовник» в Абинском районе Краснодарского края. Отдыхающие столкнулись с массовым недомоганием после пребывания на территории комплекса. Эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора подтвердило вспышку.
«В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарных норм: у колодца отсутствует ограждение и отмостка, также отсутствуют документация по дезинфекции системы водоснабжения и протоколы производственного контроля»,— сообщили в пресс-службе ведомства.
Лабораторные исследования показали, что питьевая вода не соответствует гигиеническим нормативам. По результатам проверки материалы переданы в Абинский районный суд. Сейчас деятельность базы отдыха в станице Шапсугской приостановлена на 90 суток.