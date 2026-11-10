Число новых банкротств сельхозкомпаний на Кубани за год удвоилось

При этом в сегменте индивидуальных предпринимателей динамика обратная. Число новых дел о банкротстве ИП в сельском хозяйстве сократилось с трех за январь—сентябрь 2025 года до одного за тот же период 2026-го. Количество юридических лиц, находящихся на разных стадиях банкротства, к 1 октября достигло 38 против 36 на начало года. Годом ранее на начало января и октября в процедурах находилось по 34 компании.