Число новых банкротств сельхозкомпаний на Кубани за год удвоилось
В Краснодарском крае за девять месяцев 2026 года инициировали десять новых дел о банкротстве юридических лиц в сфере АПК. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано пять таких дел. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом сервисе «Контур.Фокус».
При этом в сегменте индивидуальных предпринимателей динамика обратная. Число новых дел о банкротстве ИП в сельском хозяйстве сократилось с трех за январь—сентябрь 2025 года до одного за тот же период 2026-го. Количество юридических лиц, находящихся на разных стадиях банкротства, к 1 октября достигло 38 против 36 на начало года. Годом ранее на начало января и октября в процедурах находилось по 34 компании.
Число индивидуальных предпринимателей на разных стадиях банкротства, напротив, за первые девять месяцев 2026 года уменьшилось с 57 до 55. На 1 октября 2025 года в процедурах находилось 55 ИП, на 1 января того же года — 52.
По данным «Контур.Фокуса», на 1 октября 2026 года в Краснодарском крае насчитывалось 15,32 тыс. организаций в отраслях, включенных в исследование. С начала года их количество увеличилось на 48, или на 0,31%. Для сравнения, за январь—октябрь 2025 года число таких организаций выросло на 136, или на 0,89%, до 15,49 тыс. Таким образом, прирост отраслевой базы в регионе замедлился.
Аналитики «Контур.Фокуса» отмечают, что в 2026 году динамика в АПК юга и Кавказа стала более сдержанной. За девять месяцев в исследуемых отраслях зарегистрировали 4,97 тыс. организаций против 6,19 тыс. годом ранее. Количество ликвидаций, напротив, выросло с 5,25 тыс. до 5,42 тыс. По оценке аналитиков, новые банкротства сместились в сегмент юридических лиц, тогда как число новых дел в отношении ИП в большинстве регионов сократилось или не фиксировалось.
Рост числа новых банкротств юрлиц зафиксирован не только на Кубани. В Ростовской области за девять месяцев 2026 года инициировали шесть таких дел против трех годом ранее. В Ставропольском крае число новых дел сократилось с пяти до трех, в Волгоградской области — с трех до двух.
Среди компаний, уже проходящих процедуры банкротства, аналитики отмечают рост показателей в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. На 1 октября 2026 года в процедурах находились 38 кубанских юрлиц против 36 на начало года, 15 ростовских против 14 и пять волгоградских против четырех. В Дагестане количество компаний на разных стадиях банкротства, напротив, уменьшилось с 24 до 17, в Ставропольском крае — с 23 до 19.
Процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей в выборке по-прежнему наиболее распространены в Ростовской области, где на 1 октября их насчитывалось 86. Далее следуют Ставропольский край с 67 процедурами и Краснодарский край с 55.
В исследовании «Контур.Фокуса» учитывались организации, работающие в растениеводстве, животноводстве, смешанном сельском хозяйстве, вспомогательной деятельности по производству сельхозкультур и послеуборочной обработке сельхозпродукции.