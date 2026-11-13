Михаил Развожаев: дефицит электроэнергии в Севастополе достигает 50%

В Севастополе из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона периодически не хватает от 25 до 50% необходимой электроэнергии. Энергосистема также продолжает подвергаться атакам, поэтому прогнозировать ее работу на длительный срок невозможно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.