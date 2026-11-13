Михаил Развожаев: дефицит электроэнергии в Севастополе достигает 50%
В Севастополе из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона периодически не хватает от 25 до 50% необходимой электроэнергии. Энергосистема также продолжает подвергаться атакам, поэтому прогнозировать ее работу на длительный срок невозможно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в первую очередь электричество направляют на котельные, объекты водоснабжения и другие системы жизнеобеспечения. Все городские котельные подключены к промышленному электроснабжению либо обеспечены резервными источниками энергии. После этого мощность распределяют между жилыми домами.
Часть многоквартирных домов получает электричество вместе с социально значимыми объектами, поскольку подключена к тем же линиям. Остальные дома запитаны по графикам ограничений. При этом, подчеркнул господин Развожаев, графики служат ориентиром, которого энергетики стараются придерживаться, но не могут гарантировать его соблюдение.
Губернатор пояснил, что равномерно распределять электроэнергию между всеми районами и домами технически невозможно из-за особенностей конфигурации сетей. Произвольно переключать потребителей между линиями нельзя, поскольку это может создать угрозу для устойчивости всей энергосистемы. Поэтому требование об одинаковой продолжительности отключений для всех домов невыполнимо.
Отдельно будут проверять обращения по адресам, где электричество отсутствует длительное время и отключения существенно расходятся с примерными графиками. Михаил Развожаев поручил своему заместителю Максиму Ковалеву совместно с «Севастопольэнерго», управляющими компаниями, департаментом городского хозяйства и Госжилнадзором оперативно разбирать такие случаи.
Особое внимание власти намерены уделить многоквартирным домам с индивидуальным отоплением. В ночные часы, если позволяет режим работы энергосистемы, необходимо обеспечить электроснабжение газовых котлов, чтобы избежать остановки отопления. Управляющие организации должны взаимодействовать с энергетиками и сообщать о проблемах по конкретным адресам.
Губернатор попросил жителей с пониманием отнестись к ограничениям, объяснив их необходимостью сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить работу критически важных объектов.