В Краснодаре прошли слушания по иску ГП к вице-губернатору Кубани Игорю Галасю

Как ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на свои источники, в иске Генпрокуратуры к Игорю Галасю и членам его семьи отсутствуют сведения о получении чиновником взяток или о каких-либо других криминальных деяниях. Тем не менее надзорное ведомство требует изъять имущественные объекты ответчиков, поскольку их стоимость якобы не соответствует доходам чиновника. По имеющимся данным, Игорь Галась с иском не согласен.