В Краснодаре прошли слушания по иску ГП к вице-губернатору Кубани Игорю Галасю
Ленинский суд Краснодара в четверг провел закрытые слушания по иску Генпрокуратуры к вице-губернатору Кубани Игорю Галасю.
Процесс шел в закрытом режиме, так как в деле фигурируют сведения о личной жизни чиновника. Журналисты в зал заседаний допущены не были. Вход в него был призван охранять вооруженный судебный пристав.
Слушания шли практически весь день. Однако решение по иску в четверг принято не было.
По информации представителей ответчиков, сегодня суд исследовал письменные доказательства, следующее заседание должно состояться через неделю.
Как ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на свои источники, в иске Генпрокуратуры к Игорю Галасю и членам его семьи отсутствуют сведения о получении чиновником взяток или о каких-либо других криминальных деяниях. Тем не менее надзорное ведомство требует изъять имущественные объекты ответчиков, поскольку их стоимость якобы не соответствует доходам чиновника. По имеющимся данным, Игорь Галась с иском не согласен.