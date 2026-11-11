Бывший вице-губернатор Кубани Анна Минькова обжалует конфискацию активов

Прикубанский районный суд обратил в доход государства три квартиры и дом в Краснодаре, два дома в Тимашевском районе, земельные участки, долю в коммерческом помещении в краевой столице и шесть автомобилей. Поскольку часть активов к моменту рассмотрения дела уже была продана, с ответчиков взыскали их денежный эквивалент — 90 млн руб. Суд пришел к выводу, что госпожа Минькова приобретала имущество на неподтвержденные доходы и оформляла его на родственников.