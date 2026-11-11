Бывший вице-губернатор Кубани Анна Минькова обжалует конфискацию активов
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, ее бывший муж Вадим Миньков и мать Светлана Двадненко обжаловали решение об обращении в доход государства семейных активов стоимостью 338 млн руб. Четвертый кассационный суд в Краснодаре принял жалобу к производству. Ответчики настаивают, что имущество было приобретено законно, а сама госпожа Минькова утверждает, что за годы работы на руководящих должностях имела значительные легальные доходы, пишет «Ъ».
Дело рассмотрят в закрытом режиме, сообщили изданию в пресс-службе суда. Ранее по просьбе ответчиков, сославшихся на необходимость защиты личных данных детей, в закрытом режиме прошли заседания в первой и апелляционной инстанциях. После вступления решения в силу судебный акт Прикубанского районного суда Краснодара был опубликован в базе «Правосудие».
В апреле 2026 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в казну активов семьи Миньковых. По версии надзорного ведомства, имущество стоимостью 338 млн руб. было приобретено с нарушением антикоррупционного законодательства. Как следует из опубликованного судебного акта, ответчики утверждали, что располагали средствами для покупки недвижимости, автомобилей и драгоценностей. Мать бывшей чиновницы заявляла, что семья всегда была обеспеченной.
В обоснование законности приобретения имущества бывший вице-губернатор ссылалась на высокие заработки в период государственной службы. По ее словам, она получала премии за результаты Краснодарского края в реализации национальных проектов и другие достижения. Ее бывший муж Вадим Миньков занимался торговлей. В 2018 году супруги расторгли брак, после чего Анна Минькова вышла замуж за предпринимателя Станислава Мочалова. Как утверждала бывшая чиновница, новый супруг обеспечивал ее и семью, дарил украшения и автомобили, оплачивал зарубежные поездки.
Позднее супруги развелись, однако у госпожи Миньковой осталась коллекция ювелирных изделий, в том числе десять наручных часов Omega. Драгоценности изъяли в феврале 2026 года в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора.
Доводы ответчиков расходятся с оценкой Генпрокуратуры. Согласно материалам иска, совокупный легальный доход Анны Миньковой и ее родственников за период приобретения спорного имущества не превысил 71 млн руб. Еще 91 млн руб., по данным надзорного ведомства, семья получила от сдачи недвижимости в аренду и других видов предпринимательской деятельности, часть которых прокуратура сочла незаконными.
Прикубанский районный суд обратил в доход государства три квартиры и дом в Краснодаре, два дома в Тимашевском районе, земельные участки, долю в коммерческом помещении в краевой столице и шесть автомобилей. Поскольку часть активов к моменту рассмотрения дела уже была продана, с ответчиков взыскали их денежный эквивалент — 90 млн руб. Суд пришел к выводу, что госпожа Минькова приобретала имущество на неподтвержденные доходы и оформляла его на родственников.
В мае 2026 года уголовное преследование бывшего вице-губернатора завершилось вынесением приговора по делу о мошенничестве. Ей назначили условный срок. Суд установил, что госпожа Минькова приобрела квартиру в краснодарском жилом комплексе «Арбат», но не расплатилась с застройщиком, рассчитывая, что тот не станет предъявлять претензии из-за ее должностного положения.