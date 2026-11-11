Дорогу к плато Лагонаки в Адыгее построят за 6,1 млрд рублей
В Адыгее приступили к строительству третьего этапа автомобильной дороги Гузерипль — плато Лагонаки. Новый участок протяженностью 7,4 км обойдется республиканскому бюджету более чем в 6,1 млрд руб. Завершить работы планируют в 2031 году. Дорога должна сократить расстояние между туристическими объектами с 71 до 32 км. О начале строительства 11 ноября сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале после осмотра объекта вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым.
По словам главы региона, первые два этапа общей протяженностью 7,7 км уже завершили. В ближайшее время власти планируют ввести их в эксплуатацию.
На третьем участке строителям предстоит возвести более 2,5 км железобетонных подпорных конструкций, укрепить горные склоны и построить мост через реку Жолобную. Проектировщики предусмотрели устойчивость сооружений к землетрясениям силой до восьми баллов. На объекте уже провели геодезические и земляные работы. Сейчас подрядчик готовит дорожное полотно и укладывает первые слои дорожной одежды. Об этом сообщил начальник отдела строительства «Адыгеяавтодора» Павел Бахтин.
Подрядчика для строительства участка власти определили по итогам конкурса в рамках 44-ФЗ. Начальная цена закупки составляла 7,22 млрд руб. Контракт с ООО «Фирма «Дортранссервис» заключили 28 апреля 2026 года на 6,14 млрд руб. Срок его исполнения — 15 ноября 2031 года. Проект реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Новая трасса должна связать Гузерипль с туристическими объектами плато Лагонаки по более короткому маршруту. Участок представляет собой горный серпантин с 58 поворотами. Расчетная скорость движения по нему составит 30 км/ч.
Необходимость строительства новой дороги связана в том числе с растущей нагрузкой на существующую транспортную сеть. По данным министерства строительства Адыгеи, интенсивность движения по дороге Даховская — Лагонаки достигает 2,95 тыс. автомобилей в сутки. В выходные и праздничные дни трасса испытывает повышенную нагрузку. Сейчас автомобилисты добираются из Гузерипля к туристическим объектам по федеральной дороге А-159.
Автомобильная дорога входит в инфраструктуру туристического кластера «Лагонаки». Круглогодичный горный курорт на плато развивает группа компаний «Мантера». В рамках первого этапа проекта инвестор планирует построить гостиницы на 462 номера, пять канатных дорог и не менее 20 км горнолыжных трасс. Открытие первых объектов ранее намечали на 2028 год, полный ввод курорта — на 2032 год.
Развитие туристической инфраструктуры в Лагонаки власти Адыгеи ведут при поддержке федерального центра. Помимо автомобильной дороги, в республике создают инженерные коммуникации и инфраструктуру для будущего многофункционального туристско-рекреационного парка на Дегуакской поляне.