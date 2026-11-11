Дорогу к плато Лагонаки в Адыгее построят за 6,1 млрд рублей

В Адыгее приступили к строительству третьего этапа автомобильной дороги Гузерипль — плато Лагонаки. Новый участок протяженностью 7,4 км обойдется республиканскому бюджету более чем в 6,1 млрд руб. Завершить работы планируют в 2031 году. Дорога должна сократить расстояние между туристическими объектами с 71 до 32 км. О начале строительства 11 ноября сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале после осмотра объекта вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым.