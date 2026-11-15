Главные новости недели в Нижегородской области к 15 ноября
Нижегородская область разместила облигации на 20 млрд руб. На них поступило 32 заявки в общей сложности на 37 млрд руб.
Правительство Нижегородской области обещает помощь производителям стройматериалов. Производство в этом сегменте за девять месяцев 2026 года снизилось в регионе на 16%.
Концессию на 400 дорожных камер в Нижегородской области перенесли на 2027 год. С частной концессионной инициативой ранее выступил «Урбантех Волга», однако на торги заявились еще четыре участника.
Срок создания террасного парка в Почаинском овраге перенесли на конец 2027 года. Более 2,6 млрд руб. на эти цели в региональном бюджете переносят с 2026 года на два последующих.
Еще 30 автобусов большого класса планируют закупить для Нижнего Новгорода. ГП «Нижегородпассажиравтотранс» проводит закупку с ценой более 0,5 млрд руб.
Бюджет Нижнего Новгорода на 2027 год сформирован с небольшим профицитом. Как и все вышестоящие, он сверстан на консервативном сценарии развития экономики.
Эксперимент с допуском на стадионы нижегородских школ во внеурочное время начнется в 2027 году. С инициативой согласны не все.
Нижегородский мэр Юрий Шалабаев поручил департаменту образования изучить с родителями и педагогами вопрос о запрете гаджетов в школах. Как родитель глава города выступает за запрет.