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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
МирПереговоры

Первая за два года встреча лидеров QUAD может пройти на полях саммита АСЕАН

Первый за два года саммит QUAD может состояться 17 ноября на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило японское информационное агентство «Киодо». В саммите, как ожидается, примут участие премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

QUAD, или Четырехсторонний диалог по безопасности,— объединение Австралии, Индии, США и Японии. Оно было создано в 2007 году для развития партнерской деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, однако на практике служит прежде всего сдерживанию Китая.

В последний раз лидеры QUAD встречались в сентябре 2024 года. На протяжении прошлого года объединение бездействовало — во многом из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и премьером Индии Нарендрой Моди по поводу американских тарифов на индийские товары и ряда других вопросов.
Ранее российские официальные лица не раз говорили, что формирование QUAD не способствует стабилизации в регионе. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, создание подобных альянсов направлено на размывание форм сотрудничества в рамках АСЕАН. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Лаос назвал формирование прообразом «восточного НАТО», угрожающим безопасности Азиатско-Тихоокеанскому региона.
Андрей Хабаров
Япония
Австралия
Индия
США

Авторы

  • Андрей Хабаров