Первая за два года встреча лидеров QUAD может пройти на полях саммита АСЕАН

QUAD, или Четырехсторонний диалог по безопасности,— объединение Австралии, Индии, США и Японии. Оно было создано в 2007 году для развития партнерской деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, однако на практике служит прежде всего сдерживанию Китая.