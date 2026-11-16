Первая за два года встреча лидеров QUAD может пройти на полях саммита АСЕАН
Первый за два года саммит QUAD может состояться 17 ноября на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило японское информационное агентство «Киодо». В саммите, как ожидается, примут участие премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
QUAD, или Четырехсторонний диалог по безопасности,— объединение Австралии, Индии, США и Японии. Оно было создано в 2007 году для развития партнерской деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, однако на практике служит прежде всего сдерживанию Китая.
В последний раз лидеры QUAD встречались в сентябре 2024 года. На протяжении прошлого года объединение бездействовало — во многом из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и премьером Индии Нарендрой Моди по поводу американских тарифов на индийские товары и ряда других вопросов.
Ранее российские официальные лица не раз говорили, что формирование QUAD не способствует стабилизации в регионе. По мнению главы МИДа Сергея Лаврова, создание подобных альянсов направлено на размывание форм сотрудничества в рамках АСЕАН. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Лаос назвал формирование прообразом «восточного НАТО», угрожающим безопасности Азиатско-Тихоокеанскому региона.