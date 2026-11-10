Ставки на спор

Эксперимент уже обсуждался в думе Дзержинска, и депутаты раскритиковали инициативу. Они отметили, что в антитеррористическую защищенность школ годами вкладывались бюджетные средства, а сейчас власти предлагают нарушить этот принцип ради посторонних. Неясно, кто будет отвечать за последствия конфликтов на спортплощадках и за новое оборудование, а процедура допуска слишком сложна, полагают депутаты. Они настаивают, что стадионы школ должны использоваться только детьми или детскими секциями, а взрослые могут заниматься спортом в других местах. Запланированный эксперимент в школе №2 «Город наук» депутаты предложили провести в другом месте.