Ставки на спор

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Эксперимент с допуском на стадионы нижегородских школ начнется в 2027 году
Нижегородские власти готовятся с 2027 года начать эксперимент с использованием школьных стадионов во внеурочное время. В нем смогут участвовать детские секции, включенные в региональный реестр частных спортклубов, после одобрения муниципальной комиссии и частной — в концессионных школах. Граждан будут пускать на стадионы по карте жителя Нижегородской области через турникеты, спортивные зоны школ дополнительно оградят. Инициативу уже раскритиковали депутаты думы Дзержинска.
Эксперимент с допуском на школьные спортплощадки во внеурочное время в Нижегородской области начнется в 2027 году, сообщил заместитель губернатора Олег Беркович на встрече с предпринимателями в областной торгово-промышленной палате 10 ноября. Тестовый допуск организуют в пяти школах, для него разрабатывают отдельную систему контроля, уточнил он. «Большая проблема сегодня связана с использованием инфраструктуры общеобразовательных организаций для детского спорта. У нас больше 30 школьных стадионов используются только в учебное время», — подсчитал чиновник.
Территории школ после уроков закрыты ради безопасности на время СВО, и власти уже год пытаются подступиться к послаблениям для занятий там спортом. Как писал «Ъ-Приволжье», в правительстве обеспокоены простоем новых стадионов, на которых могли бы заниматься дети и взрослые: в некоторых муниципалитетах альтернативы для спорта нет. Изначально планировалось опробовать систему доступа на школьные спортплощадки по QR-кодам под наблюдением камер, сейчас предложен вариант с картой жителя Нижегородской области. Представитель минспорта Максим Коновалов в октябре отмечал, что спортзоны школ дополнительно оградят, установят турникеты, а проход каждого жителя будет фиксировать программное обеспечение.
Министр спорта Дмитрий Кабайло на встрече добавил, что доступ планируется организовать для частных спортклубов, которые включены в недавно созданный профильный региональный реестр. К ним предъявят дополнительные требования: структура клуба должна быть прозрачна, секция должна иметь образовательную лицензию и штат подготовленных тренеров, уточнил министр. К школьным площадкам допустят только добросовестные организации, критерии сейчас проверяют на соответствие антимонопольному законодательству: муниципальные комиссии, допускающие использование городской собственности, будут рассматривать только их заявки. Построенные по концессии школы сформируют собственные комиссии.
По данным правительства, в перечень рейтинговых частных спортклубов в Нижегородской области по итогам третьего квартала вошли 74 организации, которые разделены на три группы по численности воспитанников. В числе 19 критериев к качеству образовательных услуг — наличие филиалов, программ и услуг, квалификация тренеров, возможность оформить социальный вычет и обязательное присутствие в реестре Минспорта РФ. Однако механизм согласования доступа к стадионам школ сегодня не прозрачен. «Бизнесу неясно, кто принимает решения: директор школы или департамент муниципалитета», — напомнил бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.
Эксперимент уже обсуждался в думе Дзержинска, и депутаты раскритиковали инициативу. Они отметили, что в антитеррористическую защищенность школ годами вкладывались бюджетные средства, а сейчас власти предлагают нарушить этот принцип ради посторонних. Неясно, кто будет отвечать за последствия конфликтов на спортплощадках и за новое оборудование, а процедура допуска слишком сложна, полагают депутаты. Они настаивают, что стадионы школ должны использоваться только детьми или детскими секциями, а взрослые могут заниматься спортом в других местах. Запланированный эксперимент в школе №2 «Город наук» депутаты предложили провести в другом месте.