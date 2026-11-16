Но мы не будем углубляться в историю. Что, собственно, мы имеем на сегодняшний день? Должна быть хотя бы назначена дата следующих консультаций по Украине в расширенном составе. Дальше эта встреча должна состояться. А там, как говорится, посмотрим. Прогноз не может быть положительным хотя бы потому, что «архитектуру международной безопасности» каждый участник дискуссии видит по-своему. Страны Восточной Европы как-то не торопятся расставаться с НАТО, так же как и Финляндия не для того туда вступала, чтобы взять и немедленно из него выйти.