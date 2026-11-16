«Прогноз не может быть положительным»
Дмитрий Дризе — о новом формате переговоров по Украине
ЕС собрал переговорную команду. Продвигать европейские интересы на переговорах по Украине будут советники по национальной безопасности и представители руководства в Брюсселе. В Москве пока дают понять, что не в восторге от нового формата. Тем не менее американские посредники обещают продолжение диалога в самое ближайшее время. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется на предстоящую встречу в верхах в китайском Шэньчжэне.
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Страны ЕС по итогам неформального саммита в Дублине 13 ноября приняли компромиссное решение об учреждении коллективного переговорщика по Украине. Это будет целая делегация в следующем составе: представитель Евросовета, Еврокомиссии, советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. То есть в сумме получается семь человек.
От выдвижения одного-единственного уполномоченного делегата европейцы отказались, несмотря на призывы Вашингтона и Киева. По идее, это должна была быть Кая Каллас как министр иностранных дел всего ЕС. Однако кандидатура не прошла по многим причинам, в том числе из-за ее бескомпромиссной переговорной позиции и, как следствие, негативного отношения со стороны Москвы.
В целом все происходящее в Старом Свете есть еще одно доказательство системного кризиса Евросоюза как института интеграции: каждый игрок, включая так называемые страны-лидеры, беспокоится в первую очередь о своих интересах, что неудивительно. Официальный Брюссель не имеет лидерских полномочий — решения принимаются исключительно коллективно на саммитах сообщества. В этом случае есть большие опасения, что процесс согласования позиций продлится до бесконечности, а мир так и не наступит.
Причем на сегодня не до конца понятно, насколько Россия согласна говорить с европейцами.
И о чем вести диалог. «Новая архитектура мировой безопасности» — вопрос глобальный, технические советники едва ли способны хоть как-то сблизить позиции и устранить разногласия, дабы впоследствии перевести контакты на уровень глав государств. Говоря простым языком, это тупик. Евросоюз — структура, которая не может работать в условиях фактически военного времени. Принцип коллективного руководства и единогласного утверждения решений — утопия из прошлого века, которая доказала свою бесперспективность.
Но мы не будем углубляться в историю. Что, собственно, мы имеем на сегодняшний день? Должна быть хотя бы назначена дата следующих консультаций по Украине в расширенном составе. Дальше эта встреча должна состояться. А там, как говорится, посмотрим. Прогноз не может быть положительным хотя бы потому, что «архитектуру международной безопасности» каждый участник дискуссии видит по-своему. Страны Восточной Европы как-то не торопятся расставаться с НАТО, так же как и Финляндия не для того туда вступала, чтобы взять и немедленно из него выйти.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заявляют о наличии целого пакета новых идей, которые следует проработать.
Предположим. Впереди также саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, где должна по идее состояться историческая трехсторонняя встреча лидеров России, США и КНР. Возможно, новые идеи получат некое материальное воплощение. По крайней мере, будет интересно.