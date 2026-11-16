Из-за перекрытия Крымского моста задержаны четыре поезда
Четыре поезда «Таврия» задерживаются по направлению в Крым, сообщил оператор «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ). Задержки возникли из-за перекрытия Крымского моста.
По данным ГСЭ, поезд № 007/008 Санкт-Петербург—Керчь следует с опозданием на 4,5 часа. Также задержаны:
поезд № 092/091 Москва—Керчь (с опозданием на 3,5 часа);
поезд № 27/28 Москва—Керчь (с опозданием на 2 часа);
поезд № 315/316 Адлер—Керчь (с опозданием на 4,5 часа).
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сегодня вооруженные силы Украины ударили по Крымскому мосту. Насколько сильные повреждения он получил, неизвестно. Движение транспорта приостановлено примерно до середины дня.