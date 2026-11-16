В Госдуму внесен проект об обмене данными о счетах и доходах между ЦБ и ФНС

Отдельно предусмотрена передача накопленных ФНС данных. С 1 мая 2027 года служба начнет направлять регулятору имеющиеся сведения обо всех счетах и вкладах граждан, открытых на 31 декабря 2026 года. С 1 января 2028 года она будет передавать информацию об электронных средствах платежа, предоставленных гражданам на 31 августа 2027 года. Условия передачи ведомства закрепят в соглашении.