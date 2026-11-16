В Госдуму внесен проект об обмене данными о счетах и доходах между ЦБ и ФНС
Поправки ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета внесены в Госдуму. Из документа следует, что с 1 января 2027 года Банк России (ЦБ) сможет запрашивать у Федеральной налоговой службы (ФНС) данные об открытии и закрытии счетов и вкладов граждан, а также о категориях их среднемесячных доходов. С 1 сентября 2027 года к ним добавятся сведения об электронных кошельках.
Сведения о счетах, вкладах и кошельках будут касаться физлиц без статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Для кошельков предусмотрено условие: их владельцы должны пройти полную или упрощенную идентификацию. ЦБ также сможет получать данные о российских компаниях и ИП без признаков реальной финансово-хозяйственной деятельности. Обмен призван защитить клиентов банков и предотвратить незаконные финансовые операции, указано в проекте.
Отдельно предусмотрена передача накопленных ФНС данных. С 1 мая 2027 года служба начнет направлять регулятору имеющиеся сведения обо всех счетах и вкладах граждан, открытых на 31 декабря 2026 года. С 1 января 2028 года она будет передавать информацию об электронных средствах платежа, предоставленных гражданам на 31 августа 2027 года. Условия передачи ведомства закрепят в соглашении.
ЦБ, в свою очередь, должен будет сообщать ФНС о гражданах, чьи операции имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Критерии, порядок и формат передачи в поправках не установлены. Норма охватит операции после 1 января 2026 года.