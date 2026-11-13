Нижегородская область разместила облигации на 20 млрд рублей
Минфин Нижегородской области 12 ноября 2026 года разместил 18-й облигационный заем на сумму 20 млрд руб. На них поступило 32 заявки в общей сложности на 37 млрд руб., сообщила министр финансов Ольга Сулима.
Ставка первого купона по облигациям серии 34018 установлена в размере 2% годовых к значению ключевой ставки ЦБ РФ. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб., срок обращения — 1110 дней.
Как отметили в минфине, выпуск облигаций позволит региону увеличить объем долгосрочных заимствований и сгладить ежегодные пики платежей по обслуживанию долговых обязательств.
Решением об эмиссии выпуска облигаций Нижегородской области предусмотрена амортизация долга в 2028 году — 30% от номинала, в 2029 году — 70%.
В 2025 году регион разместил облигации на 15 млрд руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2026 года составил 229,03 млрд руб.