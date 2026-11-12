Бюджет Нижнего Новгорода на 2027 год сформирован с профицитом
Администрация Нижнего Новгорода внесла в городскую думу проект бюджета на 2027 год, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Доходы составят чуть более 87,2 млрд руб., расходы — почти 87,14 млрд руб., профицит — 65 млн руб.
По сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего доходы вырастут на 16%, расходы — на 13%. Как писал «Ъ-Приволжье», на момент внесения они составляли 75,2 млрд руб. и 77,12 млрд руб. соответственно. Дефицит — 1,83 млрд руб. С учетом последних правок доходы бюджета 2026 года сейчас составляют почти 97 млрд руб., расходы — чуть более 100 млрд руб., дефицит — 3,05 млрд руб.
Глава города подчеркнул, что бюджет сложный: как и все вышестоящие, сформирован на консервативном сценарии развития экономики. Также мэрия учла итоги оптимизации расходов и повышения эффективности муниципальных процессов. Экономия, по словам Юрия Шалабаева, только в 2026 году составит почти 2 млрд руб.
В доходной части пока не в полном объеме учтены трансферты на реализацию национальных и инвестиционных проектов. За счет этих средств продолжится строительство метро, школ и детсадов, реконструкция станции аэрации, обновление инфраструктуры ЖКХ. Инвестиционные расходы составят более 16,4 млрд руб., или 19% всех расходов бюджета.
Затраты на социальную сферу планируют увеличить на 6,7 млрд руб. — до 55,5 млрд руб. На них придется 63% общего объема бюджета.