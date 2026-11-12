Бюджет Нижнего Новгорода на 2027 год сформирован с профицитом

По сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего доходы вырастут на 16%, расходы — на 13%. Как писал «Ъ-Приволжье», на момент внесения они составляли 75,2 млрд руб. и 77,12 млрд руб. соответственно. Дефицит — 1,83 млрд руб. С учетом последних правок доходы бюджета 2026 года сейчас составляют почти 97 млрд руб., расходы — чуть более 100 млрд руб., дефицит — 3,05 млрд руб.