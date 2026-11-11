Срок создания нижегородского террасного парка перенесли на конец 2027 года
Завершение создания террасного парка в Почаинском овраге в центре Нижнего Новгорода перенесли еще на год — до 24 декабря 2027 года, следует из документов на сайте госзакупок. Изменения в контракт муниципальный заказчик «ГУММиД» и генподрядчик, госпредприятие ДиРОН, внесли допсоглашением от 9 ноября 2026 года.
К нему приложено письмо министра финансов Нижегородской области Ольги Сулимы о недоведении лимитов бюджетных обязательств 2026 года по данному объекту — в связи с решением губернатора Глеба Никитина и в целях недопущения роста дефицита областного бюджета.
При очередном уточнении бюджета региона 2,63 млрд руб. на террасный парк перенесут с 2026 на 2027 (1 млрд руб.) и 2028 (1,63 млрд руб.) годы.
Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на благоустройство Почаинского оврага заключили в ноябре 2022 года. К основным работам строители приступили только в конце 2023 года из-за судов по изъятию земельных участков.
Изначально завершить благоустройство оврага планировали осенью 2024 года. По данным на июнь 2026 года, готовность террасного парка оценивалась в 65%.