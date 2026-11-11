Срок создания нижегородского террасного парка перенесли на конец 2027 года

Завершение создания террасного парка в Почаинском овраге в центре Нижнего Новгорода перенесли еще на год — до 24 декабря 2027 года, следует из документов на сайте госзакупок. Изменения в контракт муниципальный заказчик «ГУММиД» и генподрядчик, госпредприятие ДиРОН, внесли допсоглашением от 9 ноября 2026 года.