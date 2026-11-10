Концессию на систему «Спутник» в Нижегородской области подпишут в 2027 году
Концессию на 400 дорожных камер в Нижегородской области перенесли на 2027 год
Конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию в Нижегородской области системы камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД «Спутник» подпишут в 2027 году. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в областном правительстве.
С частной концессионной инициативой на установку 400 камер с инвестициями 1,5 млрд руб. ранее выступило ООО «Урбантех Волга». Соглашение рассчитано на 12 лет с предельной платой концедента 8,4 млрд руб. Однако на торги заявились еще четыре участника, в том числе ПАО «Ростелеком», и концессию решили разыграть на конкурсе.
Сейчас в правительстве готовят конкурсную документацию. Торги ориентировочно завершатся в первом квартале 2027 года.