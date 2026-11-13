Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Приволжье

Нижегородский мэр поручил изучить вопрос о запрете гаджетов в школах

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил департаменту образования изучить вопрос о запрете использования гаджетов учениками в школах. Об этом мэр рассказал в своих соцсетях.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Департамент должен обсудить тему с педагогами и родителями. «Уже сейчас понятно, что мнения разделятся. Предстоит изучить аргументацию всех заинтересованных сторон», — отметил мэр и добавил, что решение будет принято в 2027 году.
Глава города выразил свое мнение как родителя, что школа «от первого до последнего звонка должна быть местом получения знаний и веселых перемен с одноклассниками», а развлекаться с телефоном можно и за ее пределами.

Авторы

  • Галина Шамберина