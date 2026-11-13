Нижегородский мэр поручил изучить вопрос о запрете гаджетов в школах
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил департаменту образования изучить вопрос о запрете использования гаджетов учениками в школах. Об этом мэр рассказал в своих соцсетях.
Департамент должен обсудить тему с педагогами и родителями. «Уже сейчас понятно, что мнения разделятся. Предстоит изучить аргументацию всех заинтересованных сторон», — отметил мэр и добавил, что решение будет принято в 2027 году.
Глава города выразил свое мнение как родителя, что школа «от первого до последнего звонка должна быть местом получения знаний и веселых перемен с одноклассниками», а развлекаться с телефоном можно и за ее пределами.