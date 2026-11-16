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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

Минобороны России сообщило об ударе по локомотиву у станции «Запорожье»

Российские вооруженные силы ночью нанесли удар по железнодорожному локомотиву в районе ж/д станции «Запорожье», сообщило Минобороны РФ. По его данным, локомотив занимался перевозкой грузов, предназначенных для ВСУ.
Согласно сводке российского ведомства, ночью также был атакован сухогруз, доставлявший в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ. В министерстве уточнили, что удары были нанесены беспилотниками.
С начала месяца Минобороны уже несколько раз отчитывалось об ударах по локомотивам на Украине. 3 ноября армия России поразила четыре локомотива в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области. 13 ноября под удар попали два железнодорожных локомотива в Одесской области.