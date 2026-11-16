Минобороны России сообщило об ударе по локомотиву у станции «Запорожье»
Российские вооруженные силы ночью нанесли удар по железнодорожному локомотиву в районе ж/д станции «Запорожье», сообщило Минобороны РФ. По его данным, локомотив занимался перевозкой грузов, предназначенных для ВСУ.
Согласно сводке российского ведомства, ночью также был атакован сухогруз, доставлявший в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ. В министерстве уточнили, что удары были нанесены беспилотниками.