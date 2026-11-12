НПАТ намерен купить в лизинг 30 автобусов для Нижнего Новгорода
ГП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) проводит запрос цен на покупку в лизинг 30 низкопольных автобусов большого класса. Начальная стоимость контракта составляет 537,96 млн руб., указано на сайте торгов.
Судя по документации, предприятие намерено купить автобусы «ЛиАЗ». Лизинговая ставка будет состоять из ключевой ставки ЦБ плюс надбавка.
Итоги торгов подведут 19 ноября, поставить транспорт необходимо до 10 декабря 2026 года. Срок лизинга — до 30 декабря 2029 года.